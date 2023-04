Le FEDJA est un comité composé d’étudiant.e.s en droit de l’Université de Montréal. Sources: FEDJA

Ce regroupement d’étudiants en droit de l’Université de Montréal milite pour le bien-être des animaux.C’est ainsi qu’ils ont lancé une récente campagne pour lutter contre le piégeage récréatif ou commercial.Ces amoureux des animaux et passionnés du droit ont entamé un boycottage des gros détaillants qui vendent ces pièges, et ce, après avoir constaté que cette vente n'était pas encadrée.Une pétition enjoignant ces magasins à grande surface de cesser de vendre des pièges a même récolté plus de 4000 signatures.Le mouvement de censure pourrait s’étendre aux petites boutiques de chasse et pêche. Ils veulent les bannir estimant que ces pièges sont souvent considérés comme cruels et inhumains.L'Association des vétérinaires américains révèle que 67 % des animaux piégés ne sont pas la proie visée par le trappeur. Des chiens, des chats et autres bêtes domestiques se retrouvent alors piégés, leur occasionnant d’importantes blessures. Parfois, certains n’y survivront pas y laissant leur dernier souffle.De plus, les membres du Fonds étudiant pour la défense juridique des animaux de l'Université de Montréal sont engagés depuis une décennie pour faire reconnaître les droits des animaux au sein de la société par le biais de conférences ou d'activités.Bien que les étudiants soient des bénévoles soucieux de la qualité de vie des animaux, l’organisme est financé par Animal Justice, notamment.Notons que 88 pays dans le monde ont déjà emboîté le pas en interdisant les pièces à « mâchoires ». Mais il reste encore beaucoup à faire pour protéger les animaux sauvages aux quatre coins de la planète. Ces étudiants en droit espèrent que leurs démarches contribueront à faire progresser la cause de la protection des animaux de même qu’à sensibiliser le public à la cruauté des pièges à animaux.