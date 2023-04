Mes Gabrielle Azran, Gérard Samet et Alex Campeau. Sources: Azran & Associés, Facebook et LinkedIn

Un recours collectif contre la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été autorisé le 14 avril dernier. Le demandeur dans cette action collective est, un propriétaire de deux résidences qui ont été inondées en 2019 par une brusque montée des eaux.Il y a quatre ans de cela, une digue végétale a cédé et s’est déversée en un torrent dans la municipalité. Pour cette raison, plus de 6000 résidents ont été inondés et évacués de leurs maisons.« Depuis 2017 que ça avait été annoncé au gouvernement que la digue était fragile », explique Richard Lauzon à TVA. « On a attendu que le désastre arrive et la digue a lâché et on a été pris avec cette merde ».Les avocats représentant Richard Lauzon sont Mesetdu cabinet Azran & Associés.Les avocats représentant la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sont Mesetdu cabinet Norton Rose Fulbright.Cette action collective vise à obtenir des dommages compensatoires et moraux ainsi que des dommages punitifs contre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.Le demandeur allègue que ses deux résidences ont été inondées en avril 2019 par une brusque montée des eaux, « causant des dommages aux biens y étant contenus et aux immeubles eux-mêmes, ainsi que des dommages moraux ». Il allègue que les membres du groupe ont eux aussi subi les mêmes dommages.Ici, le Groupe représente:« Toute personne physique majeure et/ou émancipée et toute personne morale, propriétaire, locataire ou résidente de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes (MRC) (dans ses 7 municipalités), Québec, au voisinage des berges et rives du lac des Deux-Montagnes et/ou de la rivière de l’Outaouais qui a été inondée en avril et mai 2019, soit par la rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, soit par la brusque montée des eaux du lac et la crue qui en a résulté ».Les personnes concernées détiennent ou occupent un bâtiment construit légalement ou un terrain, envahi par l’eau du lac voisin des Deux-Montagnes et/ou de la rivière de l’Outaouais.