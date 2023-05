Le 6 mai dernier, l’associé du cabinet Fasken, Ponora Ang a reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec en raison de son engagement remarquable dans les communautés asiatiques au fil des années.Il a reçu cette reconnaissance lors du Bal de l'Orchidée organisé par l'Association des jeunes professionnels chinois et asiatiques pour célébrer le Mois du patrimoine asiatique.L’associéea participé à un panel intitulé « L'action collective, est-elle un moyen adéquat de mise en œuvre du droit de la consommation? » dans le cadre du Colloque inaugural du Groupe de recherche sur le droit et la consommation.Le cabinet a organisé à Montréal le premier séminaire de la série de conférences Canada-Asie, en collaboration avec le Canada China Business Council et l’Asia Pacific Association Small and Medium Enterprises.Les conférenciers,et, ont discuté de la façon dont les entreprises canadiennes peuvent relever les défis de la Chine tout en tirant parti des vastes possibilités de marché qu’elle offre.Pour une nouvelle année, les équipes du cabinet Cain Lamarre se sont réunies à l’occasion de la Grande Rencontre Annuelle.Plus de 300 professionnels, membres de la direction, employés de l’administration et stagiaires en provenance des 14 places d’affaires se sont retrouvés au Club Med Québec Charlevoix.L’événement, sous le thème « Distinction », a permis à tous les invités de faire de nouvelles rencontres et de renforcer leurs liens au cours des trois jours de festivités.