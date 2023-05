Bianca Villemure. Source: Bélanger Sauvé

Nayla El Zir. Source: Gowling

Samy Si Chaib. Source: Linkedin

Dans les dernières semaines, les cabinets et services juridiques ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats et associés dans les cabinets québécois.a été promue au poste d’associée en droit corporatif chez Bélanger Sauvé. « Nous sommes fiers d'annoncer que Bianca Villemure, spécialisée en droit corporatif et transactionnel et exerçant à notre bureau de Ville de Trois-Rivières, est nommée associée de notre cabinet », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Elle travaille chez Bélanger Sauvé depuis maintenant neuf ans. Bianca Villemure est reconnue au sein de la communauté trifluvienne pour ses multiples implications. Elle a entre autres siégé au conseil d’administration du Jeune Barreau de la Mauricie, de la Jeune Chambre de la Mauricie ainsi qu’à la Fondation des traumatisés craniocérébraux Mauricie-Centre-du-Québec.En 2019, elle a participé à la mise sur pied de Coop Gym destiné aux travailleurs du centre-ville de Trois-Rivières. Elle est actuellement membre du Barreau du Québec et siège au conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.Cette Barreau 2012 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Laval puis un certificat en administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières.est désormais avocate chez Gowling à Montréal. Elle exerce dans le groupe de Cybersécurité et Protection des données.Avant de rejoindre ce cabinet, Me El Zir a travaillé comme étudiante en droit au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), au ministère de la Justice du Canada puis au cabinet Allen & Overy. Elle a également été avocate pendant un an chez BCF.Nayla a débuté sa carrière dans l’industrie pharmaceutique à Montréal avant d’étudier le droit. « Sa formation à la fois scientifique et juridique est un atout indéniable pour nos clients et nos équipes », mentionne le cabinet.Au cours de ses études en droit, cette Barreau 2022 a participé au concours de plaidoirie Laskin, a été assistante de recherche auprès de plusieurs professeurs puis a été présidente de l’Association de droit de la santé de l’Université d’Ottawa.Nayla El Zir détient un baccalauréat en biochimie et médecine moléculaire et un certificat en droit de l’Université de Montréal en plus d’un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa. Elle a également une maîtrise en droit de l’Université de la Californie Berkely.est désormais avocat recherchiste chez Pringle & Associés. « C’est avec plaisir que nous annonçons l’arrivée de Me Etienne Bernier au sein de l’équipe, au poste d’avocat recherchiste ! », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Avant de rejoindre ce cabinet, Etienne Bernier a travaillé comme auxiliaire de recherche au Ministère de l'Éducation du Québec et à l’Université de Montréal. Il a également été avocat au ministère de la Justice du Québec où il a offert des opinions juridiques aux juges de la Cour supérieure dans le cadre du processus décisionnel.Durant ses études, ce Barreau 2022 a orienté ses recherches autour des interactions entre le droit de la responsabilité et le droit familial. Son mémoire a reçu la mention d’excellence du jury et lui a valu l’attribution des bourses André-Savoie, Fasken et Réjane Laberge-Colas.Etienne Bernier détient une maîtrise en droit de l’Université de Montréal.est maintenant avocat chez Sarrazin + Plourde. « Doté d’un intérêt marqué pour l’entrepreneuriat et l’innovation, Samy a choisi de poursuivre sa carrière juridique chez Sarrazin + Plourde pour partager ses connaissances et contribuer activement à la transformation numérique de notre profession ».Avant de rejoindre Sarrazin + Plourde, Samy Si Chaib a été stagiaire chez Lex Start puis avocat au cabinet CF inc.Durant ses études, ce Barreau 2022 a été bénévole pour Pro Bono Students Canada, trésorier pour l’Association de Droit des affaires de l’Université d’Ottawa puis vice-président aux affaires externes et rédacteur au Journal étudiant Le Flagrant Délit. Il est actuellement membre du Comité Technologies de l’information (CTI) du Jeune Barreau de Montréal.Samy Si Chaib détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa. Il parle le français, l’anglais et l’arabe.