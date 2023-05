Source: Shutterstock

Le nombre de fusions de grands cabinets d’avocats aux États-Unis a augmenté au premier trimestre 2023, comparativement à la même période en 2022.Au cours du premier trimestre, Fairfax Associates a dénombré 16 fusions de cabinets, alors qu’il y en avait eu seulement 14 un an plus tôt, rapporte Reuters. La firme Fairfax Associates s’est penchée uniquement sur les fusions de cabinets comptant chacun au moins 100 avocats.Il ne s’agit pas d’une surprise puisque les observateurs avaient annoncé une hausse des fusions en 2023. Si la tendance se maintient, l’année 2023 pourrait donner lieu à plus que les 46 fusions dénombrées sur l’ensemble de l’année 2022, et encore bien davantage que les 41 fusions réalisées en 2021.La principale fusion a réuni les 1 400 avocats de Holland & Knight avec les 257 avocats de Waller Lansden Dortch & Davis. L’autre transaction de grande envergure a vu la fusion de Orrick, Herrington & Sutcliffe et ses 1 050 avocats, avec Buckley qui emploie 100 avocats.Si les grands cabinets semblent trouver davantage d’intérêt pour les fusions, certaines transactions ne parviennent pas à aller à leur terme en raison des tensions engendrées avec les clients et de la complexité croissante des conditions d’union.Shearman & Sterling et Hogan Lovells ont renoncé à leur projet de fusion en mars, tandis que Womble Bond Dickinson et le cabinet britannique BDB Pitmans en ont fait de même un mois plus tôt.