Me Jacques Reeves. Source: LinkedIn

Me Raphaël Amabili-Rivet. Source: LinkedIn

Ces deux juristes entreront prochainement en fonction aux postes que leur a attribués le conseil des ministres.Meest nommé membre indépendant du conseil d’administration du Musée de la Civilisation.L’avocat assermenté en 1975 exerce comme associé principal au cabinet Beauvais Truchon depuis le début de sa carrière.Me Jacques Reeves concentre sa pratique dans le droit du travail et de l’emploi. Il agit à titre de conseiller juridique, négociateur ou plaideur du côté des employeurs. L’avocat détient une longue expérience en négociation de conventions collectives pour les entreprises privées comme dans le secteur publics. Il conseille les employeurs pour les aspects relatifs aux accréditations syndicales et aux conflits de travail.Me Reeves possède un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Meest nommé membre et vice-président de l’Office de la protection du consommateur (OPC).Il est conseiller juridique à la Direction du droit des technologies de l’information et de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice, depuis deux ans.Me Amabili-Rivet a d’abord exercé durant près de dix ans comme juriste à la Chambre des notaires du Québec (CNQ). Il a successivement pratiqué aux affaires juridiques, puis aux affaires gouvernementales et réglementaires, avant de rejoindre les services juridiques et relations institutionnelles de la CNQ.Le notaire s’intéresse à la transformation numérique de la pratique notariale, à propos de laquelle il a publié un article dans la Revue du notariat en 2019. Il se penchait sur l’adaptation du cadre législatif et réglementaire à la réalité du XXIe siècle.Me Raphaël Amabili-Rivet détient un baccalauréat en droit de l’UQAM, ainsi qu’un diplôme de droit notarial et une maîtrise en droit de l’Université de Montréal.