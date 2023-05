Raphaëlla Beaulieu. Source: LinkedIn

Ana Maria Lancranjan. Source: LinkedIn

Corinne Lepage et Jessica Marchand. Source: Therrien Couture Joli-Coeur

Dans les dernières semaines, les cabinets ont annoncé plusieurs nouvelles nominations au sein de leur équipe. Pour cette occasion, Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions de notaires dans les cabinets québécois.a été stagiaire, candidate à la profession de notaire puis notaire chez Archer Avocats et Notaires. Elle détient un diplôme en psychologie et sociologie à l’Université de Montréal (UdeM), un baccalauréat en droit à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et une maîtrise en droit notarial à l’Université de Sherbrooke.Durant ses études, elle a été bénévole pour le Centre de l’âge d’Or à Chambly puis bénévole pour Leucan. Elle a également été vice-présidente aux commandes du comité étudiant d’Avocats sans frontières, à l’UQAM.Sur LinkedIn, elle se décrit comme « une personne dynamique et sociable ayant une bonne expérience au niveau du service à la clientèle et cléricale ».est notaire au sein du groupe de droit immobilier de KRB. Elle a de l’expérience dans les transactions immobilières résidentielles, dans la rédaction juridique et dans la préparation de transactions immobilières. Elle possède aussi une expérience en matière de recherche juridique et de rédaction juridique.Avant de rejoindre KRB, Ana Maria Lancranjan a travaillé comme stagiaire en droit notarial chez AP Notaire. Elle détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit notarial de l’Université Sherbrooke.Durant ses études, la notaire s’est impliquée dans divers comités et projets au sein de son université tels que Pro Bono Students Canada et le Centre pour femmes immigrantes de Sherbrooke.« Son grand souci du détail et sa méticulosité lui permettent d’assister et d’accompagner ses clients à chaque étape de leurs transactions immobilières », mentionne le cabinet sur son site web.Après avoir complété son stage,est désormais notaire pour Therrien Couture Joli-Coeur, à Sherbrooke. Elle pratique principalement le droit notarial dans les domaines immobilier et commercial.Avant de rejoindre ce cabinet, Corinne Lepage a travaillé comme stagiaire juridique chez IR&T et comme étudiante en droit au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Elle a complété un baccalauréat en droit puis une maîtrise en droit fiscal à l’Université de Sherbrooke.Durant ses études, la notaire a reçu une bourse pour l'excellence de son dossier académique au baccalauréat en droit. Selon le cabinet, « elle est appréciée pour son écoute, sa motivation et sa curiosité ».a également effectué son stage avant de devenir notaire chez Therrien Couture Joli-Coeur, à Saint-Hyacinthe. Elle pratique principalement en droit notarial auprès des particuliers, notamment en droit des personnes et des successions.Elle détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit notarial de l’Université de Montréal. Durant ses études, elle a développé de l’expérience et des connaissances juridiques en effectuant des mandats diversifiés pour le cabinet.Selon son équipe, Jessica Marchand « est appréciée pour sa minutie, son dynamisme et sa polyvalence ».