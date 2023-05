Marc-André Gauthier. Source: CCJRS

Le ministre de la Justice,, vient de nommer un nouveau juge à la Cour du Québec.est nommé juge de la Cour du Québec. Il exercera principalement à la Chambre criminelle et pénale à Saint-Hyacinthe.Assermenté en 2003, Marc-André Gauthier a toujours pratiqué en droit criminel et pénal. Depuis le début de l’année, il exerçait au bureau d’aide juridique de Saint-Hyacinthe.Marc-André Gauthier a été directeur des bureaux d'aide juridique de Saint-Hyacinthe et de Sorel. Il a également été directeur par intérim de la section droit criminel et droit de la jeunesse du bureau de Longueuil.Marc-André Gauthier détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.