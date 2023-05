Me Jean-Michel Ross. Source: Radio-Canada

Me Alain Manseau. Source: Twitter

Deux avocats sont nommés dans la fonction publique québécoise.Meest nommé secrétaire adjoint au Conseil du trésor. Il était jusqu’à présent directeur général de la négociation des secteurs public et parapublic au Secrétariat du Conseil du trésor.Ce Barreau 2007 a d’abord exercé au Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux, à titre de porte-parole puis de directeur de la coordination.En 2017, l’avocat rejoint le CIUSSS de la Capitale-Nationale comme directeur adjoint aux ressources humaines. C’est cinq ans plus tard qu’il est nommé au secrétariat du Conseil du trésor.Me Jean-Michel Ross détient un baccalauréat en droit et un DESS en gestion et développement des organisations de l’Université Laval.Meest nommé à nouveau coroner à temps partiel.Assermenté en 1979, Me Alain Manseau a commencé sa carrière de juriste au ministère de la Justice. Il exerce d'abord comme procureur de la Couronne au tribunal de la jeunesse des districts de Montréal et Kirkland. Il devient ensuite substitut du procureur général du Québec pour le district de Joliette. Il achève son parcours au ministère de la Justice à titre de coordonnateur interministériel dans le cadre de l'implantation de la Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada.Depuis 1990, Me Alain Manseau exerce en pratique privée. Il est avocat associé principal chez Manseau avocats.Me Alain Manseau détient une licence en droit de l'université de Sherbrooke.