Jean-Olivier Savoie et Sarah-Maude Bélanger. Source: LinkedIn

Martin Racine et Élizabeth Girard. Source: LinkedIn

Jacinthe Maurice et John Alevras. Source: LinkedIn

Nombre d’étudiants se sont réjouis sur LinkedIn d’avoir réussi les examens de l’École du Barreau du Québec, le 16 mai. Ils ont hâte d’entamer leur stage du Barreau prochainement… Qui va où ?se dit très heureux, après huit mois d’études intensives, d’avoir réussi ses examens de l’École du Barreau, et a tenu à remercier sa famille et son entourage.Dès la fin du mois de juillet, il indique qu’il entamera son stage chez Torys à Montréal où il est déjà étudiant en droit. Il a étudié à l’Université d’Ottawa.Pour sa part,, qui a étudié à l’Université de Sherbrooke non seulement dans le cadre d’un baccalauréat en droit, mais aussi d’une maîtrise en administration des affaires, dit avoir le bonheur de poursuivre son parcours à la Cour d’appel du Québec.« J’ai passé le Barreau. Tout un soulagement après cinq mois de charge mentale constante, écrit pour sa part. C'est dans le meilleur état d’esprit possible que j’entamerai bientôt mon stage avec l’équipe de Blake, Cassels & Graydon. »Il est déjà étudiant en droit dans ce cabinet à Montréal depuis mai 2021, selon sa page LinkedIn. Martin Racine a étudié à l’Université de Sherbrooke.« C’est avec beaucoup de fierté que je vous annonce avoir réussi mes examens du Barreau, écrit pour sa part, qui a étudié à l’Université de Sherbrooke. Après un parcours parsemé d’embûches et beaucoup de persévérance, je suis heureuse de pouvoir enfin mettre les études derrière moi et me concentrer sur une profession dont je rêve depuis toute petite, celle d’avocate. »Elle effectuera son stage du Barreau chez Girard avocats où elle a déjà par ailleurs travaillé comme parajuriste et comme bachelière en droit. Ce cabinet montréalais est composé d’avocats spécialisés en droit de la famille et droit civil.se réjouit pour sa part d’effectuer son stage en droit criminel auprès de Me Pierre Gagnon, « avocat criminaliste d’expérience ».Elle a étudié à l’Université Laval.annonce quant à lui aussi la réussite de ses examens du Barreau du Québec et dit avoir hâte d’entamer son stage du Barreau auprès de DS Avocats Canada.Il a étudié à l’Université de Montréal.