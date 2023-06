Vanessa Leblanc. Source: Norton Rose Fulbright

L’herbe n’était pas plus verte ailleurs pour cette avocate, qui signe son retour chez Norton Rose Fulbright après en être partie l’an passé.Mevient de rejoindre Norton Rose Fulbright à titre de directrice principale des talents juridiques par intérim.L’avocate arrive directement du cabinet Fasken, qu’elle avait rejoint en septembre dernier… en provenance de Norton Rose Fulbright.Me Vanessa Leblanc sera responsable de la mise en œuvre des programmes destinés aux avocats du bureau de Québec et à l'ensemble des parajuristes. Elle soutiendra les initiatives en recrutement étudiant, ainsi que les programmes de formation, de mentorat et de développement professionnel destinés aux étudiants.Assermentée en 2011, Me Vanessa Leblanc a pratiqué durant près de huit années en litige matrimonial chez Miller Thomson.En 2019, elle rejoint Norton Rose Fulbright une première fois comme directrice des talents juridiques.En septembre dernier, Me Vanessa Leblanc avait été nommée directrice de la gestion des talents juridiques chez Fasken à Montréal, où elle sera restée neuf mois.En 2017, Me Vanessa Leblanc a été finaliste de la 11e édition du Gala du Jeune Barreau de Montréal « Les leaders de demain » en droit familial.Me Vanessa Leblanc détient un baccalauréat en droit et un MBA de l’Université de Sherbrooke.