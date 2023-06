Shannon Soulé et Charlotte La Rosa-Verdon. Source: Tremblay Bois Avocats

etrejoignent Tremblay Bois Avocats, à titre de stagiaires en droit.« Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre équipe Shannon Soulé et Charlotte La Rosa-Verdon à titre de stagiaires en droit », a déclaré le cabinet sur son site.Avant de rejoindre Trembay Bois Avocats, la jeune femme a été étudiante en droit au sein du cabinet.Elle a également été conseillère à la protection des droits pour Revenu Québec ainsi que vice-présidente aux affaires internes de l’Association des Étudiants et Étudiantes en Droit de l'Université Laval.Shannon Soulé « se démarque par sa persévérance, son authenticité et son esprit d’équipe », souligne le cabinet.Férue de sport, la future avocate a été animatrice sportive pour l’organisation de voyages québécoise, Kéno. Elle détient, par ailleurs, une ceinture noire de Taekwondo.Shannon Soulé est diplômée d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Charlotte La Rosa-Verdon a, pour sa part, été stagiaire au sein du Secrétariat du Conseil du trésor.Le cabinet décrit sa nouvelle recrue comme « une personne souriante, rigoureuse et dynamique ».Charlotte La Rosa-Verdon a un intérêt tout particulier pour l’entreprenariat puisqu’elle a démarré une entreprise apicole du nom de Mlle Charlotte.Passionnée de ski alpin, celle-ci a également été coach au Club de ski du Mont Sainte-Anne.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval ainsi qu’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.