Me Stéphanie Girard. Source: Smart & Biggar

Merevient chez Smart & Biggar en tant qu’avocate principale au sein de la pratique de conseils stratégiques en propriété intellectuelle.Elle offre à ses clients des conseils juridiques visant la protection et la gestion de leur propriété intellectuelle tout en tenant compte de leur stratégie d’affaires globale et de leurs objectifs.Après avoir quitté le cabinet en septembre dernier, l’avocate a décidé de faire son come-back. Cette pause, Me Stéphanie Girard l’explique très simplement à Droit-inc.« Ça fait dix ans que j'exerce le droit, je pense que j'avais besoin de prendre un peu de recul pour réévaluer un peu ce que je voulais ».Il faut dire que le parcours de Me Stéphanie Girard se révèle plutôt riche et atypique.Contrairement à la majorité des jeunes avocats qui débutent leur carrière en cabinet, elle a d’abord choisi le chemin de l’entreprise.Pendant cinq ans, l’avocate a ainsi travaillé dans le milieu du cirque. Elle a gravité entre le Cirque Éloise et le Cirque du Soleil au milieu des acrobates, contorsionnistes et autres équilibristes.« Le milieu du cirque est vraiment créatif, ça se voit rien qu’à travers l’environnement de travail », confie Me Stéphanie Girard.Cette expérience en tant que conseillère juridique en entreprise lui a permis de faire du droit du divertissement, de la propriété intellectuelle, mais surtout du droit d'auteur des contrats qui sont afférents à la PI.Puis finalement, au bout de quelques années en entreprise, l’avocate avait envie de voir ce qui se passait dans les cabinets. Sa première expérience s’est faite chez Fasken.« C'est moi qui suis allée cogner à leur porte, à travers un contact. Je savais qu'il y avait un besoin en propriété intellectuelle ».Assurément, le rythme soutenu du milieu du divertissement a largement préparé Me Stéphanie Girard à ce qui l’attendait en cabinet.« Les standards de qualité étaient vraiment présents quand je travaillais dans le domaine du cirque. Je desservais une multitude de clients qui avaient beaucoup d'exigences et des besoins totalement différents les uns des autres ».« Je dirais que sur cet aspect-là, quand je suis arrivée en pratique privée, ça ne m'a pas donné de vertige ».Son parcours en contentieux l’a également préparée à comprendre les besoins de ceux qui allaient devenir ses clients en cabinet privé.Ce qui est sûr, c’est qu’après toutes ces années, Me Stéphanie Girard ne se lasse toujours pas de son domaine de pratique.« C’est un domaine qui est en constante évolution. Il faut toujours se tenir informé, il faut être curieux ».Ce qui fait la spécificité de Smart & Biggar en matière de propriété intellectuelle, selon elle ? Le travail en équipe et la complexité des dossiers.« Parfois, il y a même des dossiers où il n'y a aucun précédent en droit. Il faut donc être extrêmement créatif », confie avec enthousiasme l’avocate.Cette Barreau 2014 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.