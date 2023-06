Source: Shutterstock

Merejoint le cabinet Stikeman Elliott au sein du groupe droit des affaires, dans les bureaux de Montréal.Sa pratique est axée sur les questions de financement d’entreprises et de valeurs mobilières, y compris les fusions et acquisitions, le financement de sociétés ouvertes et fermées, et la gouvernance d'entreprise.Elle a conseillé des clients de divers secteurs d’industrie, dont la technologie, les produits financiers, le transport et les activités minières.Me Mary Opolko a notamment acquis de l'expérience dans la prestation de conseils auprès d’acheteurs stratégiques et de fonds d'investissement privés en matière d’enjeux juridiques nationaux et transfrontaliers.Avant de se joindre à Stikeman Elliott, elle a travaillé comme avocate pour le cabinet Morrison & Foerster ainsi que pour Osler.Elle était également conseillère juridique pour International Air Transport Association et Turquoise Hill Resources.Me Mary Opolko est diplômée d’un baccalauréat en droit de l’Université McGill.