Me Anne-Marie Manoukian. Source: Radio-Canada

Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, vient de nommer deux juges, une à la Cour du Québec et une autre à la Cour municipale de la Ville de Montréal.Medevient juge de la Cour du Québec, pour laquelle elle exercera principalement à la Chambre criminelle et pénale à Montréal.Admise au barreau en 2003, elle a exercé d'abord à titre de procureure aux poursuites criminelles et pénales pour le Québec, avant de pratiquer comme procureure aux poursuites pénales du Canada.Anne-Marie Manoukian était la procureure de la Couronne dans la poursuite contre, un ancien cadre de SNC-Lavalin, condamné à une peine de huit ans et demi de détention pour avoir orchestré un stratagème de fraude et de corruption impliquant le régime de, en Libye.SNC-Lavalin avait transféré 113 millions de dollars à des sociétés fictives en Libye. Sami Bebawi avait mis en place un système de pots de vin bénéficiant au fils de l’ex-dictateur libyen, en échange de contrats. SNC-Lavalin avait offert un yacht de 46 mètres à Saadi Kadhafi pour obtenir un contrat d’un milliard de dollars sans appel d’offres.Anne-Marie Manoukian détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.Meest nommée juge de la cour municipale de la Ville de Montréal.Depuis son assermentation en 2005, Amélie Rivard exerce comme procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec.Amélie Rivard représentait la Couronne dans le procès contre l’animateur, finalement acquitté des trois chefs d’accusation d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration d’un ancien collègue. Le tribunal avait considéré que le témoignage du plaignant manquait de crédibilité. Me Rivard avait appelé les victimes de crimes sexuels à ne pas se décourager de porter plainte.Au début de l’année 2023, Amélie Rivard a obtenu que la Cour du Québec reconnaisse la culpabilité de l’ex-entraîneur de patinage artistique Richard Gauthier pour agression sexuelle et grossière indécence. L’ancien entraîneur renommé s’en était pris à un patineur adolescent dans les années 1980.Amélie Rivard possède un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.