(De gauche à droite) : Me Manon Turmel, Me Jérôme Beaudry, Me Bruno Vachon-Rhéaume et Me Renald Vachon. Crédit : courtoisie Bernier Beaudry

Bernier Beaudry, avocats et notaires d’affaires, vient d’annoncer l’acquisition de Vachon et Associés Notaires de Sainte-Marie. Pour Me, président de Bernier Beaudry, cela est l’occasion de poursuivre l’expansion de l’entreprise dans la région de Chaudière-Appalaches.« Sainte-Marie est au milieu du territoire qu’on dessert déjà, ça vient un peu compléter notre représentativité dans Chaudière-Appalaches, explique-t-il à Droit-inc. Mais l’objectif était également de s’affirmer en tant que cabinet multidisciplinaire, au niveau légal, en intégrant un notaire d’expérience à l’actionnariat et au conseil d’administration de Bernier Beaudry. Et aussi de développer davantage notre secteur notarial. »Rappelons que le cabinet Bernier Beaudry a été fondé à Québec en 1950. Il est établi en Beauce depuis 2002, et à Thetford depuis 2019. C’est à partir de 2016 qu’il a ajouté le droit notarial à ses services.« Nous souhaitions nous joindre à un cabinet bien établi, pour répondre à la demande toujours grandissante et ainsi permettre à nos clients de profiter non seulement de services en droit notarial, mais également d’une gamme complète de services en droit des affaires », a pour sa part indiqué par voie de communiquéde Vachon et Associés, qui devient ainsi actionnaire et membre du conseil d’administration de Bernier Beaudry.Il y voit notamment l’opportunité d’élargir les services offerts à sa clientèle, majoritairement formée de gens d'affaires. Ce dernier rejoint Bernier Beaudry avec quatre autres professionnels.« Le développement de notre secteur notarial était déjà bien parti avec, qui est au bureau depuis quelques années, et trois jeunes notaires qu’on a intégrés tout récemment », détaille Me Beaudry.Cela fait longtemps que ce dernier connaît l’équipe de Vachon et Associés, en affaires depuis 50 ans. « On s’est croisé dans des dossiers à quelques reprises, au niveau transactionnel, pointe Me Beaudry. C’est un cabinet de notaires qui se spécialise surtout dans le droit commercial. On vient chercher le côté droit des affaires, qu’on travaille à développer du côté de Bernier Beaudry. »Il explique que les deux bureaux se rejoignent à beaucoup de niveaux, notamment en ce qui concerne le type de clientèle recherchée. « On voulait mettre les bouchées doubles pour développer le secteur notarial. C’est à mon avis normal et écrit dans le ciel que les secteurs des avocats et des notaires devraient travailler ensemble ».Vachon et Associés conserve sa place d’affaires à Sainte-Marie et continuera à opérer sous son nom pour une période de temps indéterminée. « C’est un beau bureau de notaires à Sainte-Marie, qui a une belle renommée, donc on respecte cela et on veut continuer dans cette lancée, assure Me Beaudry. Ça devient une division de Bernier Beaudry, mais on conserve l’image du bureau. »Le président estime qu’avec son équipe de notaires, Bernier Beaudry a vraiment « un service 360° pour les entrepreneurs et pour leur entreprise ».« On les dessert autant au niveau du quotidien, au niveau corporatif, transactionnel, qu’au niveau de leurs moins bons coups quand ils ont besoin d’avocats en litige. On a une équipe de litige commercial et on a développé depuis 2012 une division en droit de l’immigration, BB immigration inc., spécialisée en immigration d’affaires. On représente des PME qui ont des besoins de main-d'œuvre à l’international ».En 2018, Bernier Beaudry rejoignait un grand regroupement de firmes comptables et juridiques indépendantes, MSI Global Alliance. Le cabinet compte aujourd’hui au-dessus d’une soixantaine d’employés.