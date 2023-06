Mes Luc Bélanger, Jérome Landry et Jean-François Welch. Sources: LinkedIn et Norton Rose Fulbright

Norda Stelo, un important joueur québécois dans le secteur de l’ingénierie, a récemment fait l’acquisition de Planifika, une firme de consultation spécialisée en gestion d’actifs.« Toute une étape pour moi en tant qu’entrepreneur et pour notre équipe ! Merci à toute l’équipe pour votre contribution au succès de Planifika. Nous sommes très heureux de nous joindre à l’équipe de Norda Stelo ! Longue vie à ce nouveau chapitre ! », a mentionné sur LinkedIn, ancien président de Planifika.Avec cette transaction, l’expertise de Planifika doit compléter et solidifier la proposition de valeur de Norda Stelo « qui s’impose désormais comme un incontournable en durabilité des actifs ».« L’acquisition de Planifika s’inscrit dans notre vision de devenir un leader mondial en durabilité des actifs. Elle nous permettra de proposer notre approche unique en gestion d’actifs, et ce, dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment, le portuaire, le ferroviaire et le secteur minier », a indiqué, président et chef de la direction de Norda Stelo.Ce sont ainsi 35 talents de Planifika qui se joignent à la grande famille de Norda Stelo.L’équipe de Norda Stelo était menée par Meassistée de Meet accompagnée à l’externe par une équipe de Norton Rose Fulbright pilotée par Meet composée de MesetC’est le cabinet DS Avocats qui est intervenu pour Planifika, une équipe pilotée par Meet composée de Meet Me« La vision de Planifika a toujours été de contribuer à l’amélioration de la qualité des infrastructures en repoussant les limites de la gestion des actifs. Les décennies d’expérience en ingénierie brownfield de Norda Stelo ainsi que leurs connaissances spécialisées dans une diversité de domaines seront précieuses pour nous améliorer et perfectionner nos solutions », note Bernard Gaudreault.