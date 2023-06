Gabriel Dumais. Source: Gabriel Dumais

est un avocat en litige civil commercial. Il a récemment remplacé Mepour devenir le nouveau président du Jeune Barreau de Québec.Originaire du bas du fleuve, Me Dumais a choisi de déménager près de Montréal pour faire un baccalauréat en études internationales, à l’Université de Montréal (UdeM). Durant ses études, cet avocat a eu un coup de foudre pour ses cours en droit. Il a donc choisi d’étudier au baccalauréat en droit à l’UdeM puis à l’Université Laval.Cet avocat travaille depuis le début de sa carrière chez Tremblay Bois Avocats, c’est-à-dire depuis plus de huit ans. Avant de devenir président du Jeune Barreau de Québec, il a été administrateur, puis vice-président, l’année dernière.Je suis très fébrile. Je pense qu’on a une belle année devant nous, puisque j’ai une équipe très dynamique, engagée et compétente. Je peux même dire que j’ai une équipe de rêve. Je suis très heureux de devenir président, puisque je suis impliqué au Jeune Barreau depuis près de cinq ans. On a beaucoup de pain sur la planche pour les prochains mois qui viennent et je suis très excité de prendre les voiles de cette organisation.C’est une suite logique de mes implications. Pour devenir président, il faut avoir été vice-président. Ma décision a donc été mûrement réfléchie et prise il y a plusieurs années de cela. Je crois que j’ai acquis toutes les connaissances qu’il me fallait et du leadership pour pouvoir mener à bien mon nouveau poste de président.Le Jeune Barreau se trouve à être le catalyseur de l’implication des avocats. Souvent, il fait partie des premières implications qu’un jeune avocat va avoir à l’extérieur du travail. On a une organisation qui est assez diversifiée pour répondre aux besoins de nos membres. On a des initiatives en matière d’environnement, d’accès à la justice, de réseautage et de déconnexion.Le Jeune Barreau demeure à l’écoute de ses membres et contribue à la belle relève d’avocats que nous avons au Québec. On représente en quelque sorte la voix des jeunes juristes.Nous avons cinq objectifs à long terme. Tout d’abord, nous voulons assurer la pérennité organisationnelle. En bref, c’est d’établir des bases solides en matière de gouvernance, definances et de ressources humaines.Deuxièmement, c’est de proposer une programmation et une offre de service adaptées aux besoins de nos membres. Nous voulons outiller nos membres pour qu'ils puissent mieux prendre soin de leur bien-être physique et psychologique. Pour y arriver, nous avons mis en place un sondage auprès des membres pour connaître leurs besoins et y répondre du mieux que l’on peut.Notre troisième objectif est de consolider le positionnement du Jeune Barreau auprès de nos partenaires. C’est ma priorité pour l’année. Je veux qu’on aille chercher l’implication d’organisations qui travaillent à l’extérieur du domaine juridique. Tout cela va permettre d’accroître la représentation du JBQ pour qu'il soit reconnu comme un acteur incontournable en matière de relève juridique.Le quatrième point sera de favoriser l’accès à la justice. C’est un élément clé par rapport auquel le JBQ se positionne tant afin de veiller à l'implication de ses membres qu'à promouvoir sonimportance au sein de la société civile.Notre dernier objectif est de faire notre part pour l’environnement. Cette préoccupation provenait beaucoup des membres. Nous avons entre autres décidé de former un comité environnement il y a environ cinq ans de cela. Avec ce groupe, nous allons parfois ramasser les déchets dans les parcs près des palais de justice, etc.De plus, à l’automne prochain, nous allons publier un guide sur les meilleures pratiques des avocats en matière environnementale, en collaboration avec le Barreau du Québec.En fait, nous sommes vraiment dans la continuité du travail de Me Fauchon, parce que j’étais l’année dernière à la vice-présidence. Je l’ai donc accompagnée dans l’ensemble de ses démarches. Nous allons plus précisément continuer le travail déjà commencé en matière d’environnement et de déconnexion.Il y a un gros travail à faire sur la déconnexion. On a vu avec la pandémie tout l’impact que ça pouvait avoir sur la santé mentale de rester autant connecté sur nos appareils. Il y a une nécessité de rencontrer ses consoeurs et ses confrères en personne et en dehors du travail. Il faut briser l’isolement qui a été causé par la pandémie et le Jeune Barreau du Québec va tout faire en son possible pour travailler là-dessus.