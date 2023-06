Daniel Jutras. Source: Université de Montréal

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.Les Prix du recteur 2023 ont été remis le 12 juin aux membres du personnel qui se sont démarqués et qui illustrent d’une manière exceptionnelle les valeurs universitaires., recteur de l’Université de Montréal, a participé avec enthousiasme à la sélection des finalistes. « En parcourant les dossiers de candidature, je suis parfois surpris, parfois ému, toujours émerveillé de découvrir des personnes et des projets qui font battre le cœur de la communauté universitaire», a-t-il souligné pendant la cérémonie.C’est l’adjointe à la doyenne de la Faculté de droit,qui a reçu le prix Diversité « pour son engagement en équité, diversité et inclusion ». Parmi les projets qu’elle a pilotés, il y a la murale dédiée aux communautés noires par l’artiste montréalaiseet celle dédiée aux Premiers Peuples par des artistes autochtones du Québec et d’Amérique du Sud.Cette professionnelle a aussi réalisé trois projets pour rejoindre les communautés noires de Montréal : le Forum citoyen sur la représentativité des communautés noires dans les professions juridiques, la création de quatre nouvelles bourses d’admission pour les candidats noirs et la journée d’immersion des Collèges Ahuntsic et Bois-de-Boulogne.« Depuis son arrivée en poste en 2019, Aminata Bal a su établir le sérieux et la crédibilité de la Faculté dans ses démarches vers une plus grande équité, diversité et inclusion », a mentionné, doyenne de la Faculté de droit.Plusieurs étudiants ont reçu des bourses de recherche de la Faculté de droit.« La communauté facultaire ne peut que se réjouir de la grande qualité de leurs travaux. Il va sans dire que tous ces projets de recherche contribuent directement à l’avancement du droit et au rayonnement de la Faculté »., étudiant au doctorat en droit, a obtenu une bourse de la Chambre des notaires du Québec d’une valeur de 75 000 $ ainsi qu’une bourse combinée du CRSH et du FRQSC de 100 000 $ pour sa thèse intitulée: Interactions entre le droit fiscal et le droit privé québécois : Théoriser la complexité. Il est dirigé par la Pre Alexandra Popovici., étudiante à la maîtrise en droit dès l’automne 2023, a reçu une bourse du FRQSC de 40 000 $ pour son projet de recherche intitulé: La grossesse pour autrui : une approche comparatiste et constructiviste du discours juridique québécois et français., étudiant à la maîtrise en droit, est récipiendaire d’une bourse d’excellence en recherche de la Faculté de droit d’une valeur de 26 500 $. Il poursuit un projet de recherche intitulé : Le secret des affaires en droit nord-américain et français., étudiant au doctorat en droit, a reçu une bourse du FRQSC de 100 000 $ pour son projet de recherche intitulé : La gestion des aires protégées au Québec : la gouvernance normative au soutien de la conservation et de la mise en valeur du territoire., étudiant à la maîtrise en droit, a obtenu une bourse d’excellence en recherche de la Faculté de droit de 26 500$ pour son projet intitulé : Se faire justice à soi-même en droit civil québécois : le droit hors les tribunaux., étudiant à la maîtrise en droit, a reçu une bourse du CRSH de 17 500 $ pour son projet À la recherche de l’effectivité : le phénomène de l’inclusion de clauses relatives au droit à un environnement sain dans les accords commerciaux régionaux.La communauté de la Faculté de droit de l’Université McGill a appris avec tristesse le décès d’le 16 juin 2023, à l’âge de 81 ans.Diplômé de Harvard et de McGill, ce professeur est devenu avocat au Barreau du Québec en 1967, puis a rejoint la Faculté de droit comme professeur en 1976. Il a enseigné le droit constitutionnel, le droit de la mer, le droit international public, le droit commercial international, l’arbitrage international, le droit de communautaire européen et le droit aérien international public.Il est devenu professeur émérite après avoir pris sa retraite en 2010. Il a toutefois continué d’enseigner même après sa retraite, jusqu’à ce que la pandémie de Covid-19 et ses problèmes de santé ne l’en empêchent.Me de Mestral est reconnu pour avoir publié des livres et des articles sur le droit commercial international, le droit comparé et constitutionnel canadien et le droit international. « Il s’est distingué par ses contributions institutionnelles en tant que directeur de l’Institut de droit comparé de 1984 à 1989 et directeur par intérim de l’Institut de droit aérien et spatial de 1998 à 2002 ».Il laisse dans le deuil sa femme Ros, ses fils, Philippe et Charles, et ses petits-enfants.La Faculté de droit annonce l’arrivée de la professeure« J’ai le bonheur de me rejoindre à tous les experts de l’Université d’Ottawa! J’ai surtout hâte de faire des projets intéressants, d’être entourée de gens qui veulent poursuivre le même objectif que moi, des gens fédérés autour d’une idée commune provenant tant du milieu de la pratique que des professeurs ou des étudiants! », a-t-elle dit.Geneviève Dufour se spécialise en droit international et cumule près de 15 années de carrière et d’expérience en recherche.Elle est professeure titulaire à l’Université de Sherbrooke depuis 2008. Elle a aussi été vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures et fondatrice et co-directrice du programme de deuxième cycle en Droit international et politique international appliqué.La professeure Dufour a complété une maîtrise à l’Université du Québec à Montréal et un doctorat à l’Université Paris Saclay. Sa thèse portait sur le commerce international des OGM et a reçu une mention très honorable.Dans un autre ordre d’idées, le professeur titulairedevient le nouveau vice-doyen aux études de la Section de droit civil de la Faculté de droit.Il débutera le 1ᵉʳ juillet 2023 pour un mandat de trois ans. Il se dit prêt à bâtir sur les fondations posées par sa prédécesseure, la professeure, et à inaugurer une nouvelle ère de croissance et d’innovation à la Section.« (La réforme du programme) a été pensée, réfléchie et élaborée et maintenant, dans la prochaine année, il faudra travailler à sa mise en œuvre », a-t-il affirmé.La réconciliation avec les Premiers Peuples du Canada est un dossier prioritaire pour le nouveau vice-doyen. « On veut continuer à agir et à trouver des moyens de mettre en œuvre concrètement la réconciliation dans notre Section. »Il ajoute : « J’espère bien que la réconciliation constituera un chantier important au cours de mon vice-décanat ». Il s’engage entre autres à s’appuyer sur le succès du certificat en droit autochtone. « J’aimerais travailler avec la professeure, sa directrice, pour continuer à améliorer le programme et le renforcer ».