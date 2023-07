Me Christiane Pelchat. Source: Université de Sherbrooke

Me Adelle Blackett. Photo : Site Web de l’Université McGill

Cette semaine, Droit-inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit., étudiante à la maîtrise en droit et avocate, vient de publier l'ouvrage La laïcité de l'État : socle du droit des femmes à l'égalité aux éditions du Renouveau québécois.Ce livre regroupe l'argumentaire juridique féministe qu’elle a plaidé devant la cour en appui à la Loi sur la laïcité de l'État.« L’argumentaire est accompagné de l’expertise dedéposée à la Cour supérieure sur le système patriarcal de la religion musulmane, mais qui s’applique aussi aux deux autres religions monothéistes ».Dans cet ouvrage, Me Pelchat désirait répondre à la question suivante : « depuis quand la neutralité religieuse de l'État est-elle une menace pour le droit des femmes à l'égalité, alors que de tout temps, et encore aujourd'hui, les religions s'appliquent à l'infériorisation des femmes, de toutes les femmes ? »La professeurea récemment reçu un doctorat en droit honoris causa de l’Université Simon Fraser (SFU). Ce dernier lui a été conféré pendant la cérémonie de collation des grades de SFU le 9 juin dernier.Cette professeure titulaire détient la chaire de recherche du Canada en droit transnational du travail. Elle a fondé et dirige le Laboratoire de recherche en droit du travail et développement (LLDRL) à McGill.« La docteure Blackett et ses collègues du comité directeur interinstitutionnel ont apporté une contribution historique d’importance nationale à travers la Charte de Scarborough, un cadre pour favoriser l’épanouissement des personnes Noires et rectifier le racisme anti-noir dans le secteur postsecondaire canadien », a mentionné SFU dans sa présentation de la professeure Blackett à la cérémonie.Cette chercheuse a reçu un doctorat honorifique de l’Université Queen’s en octobre 2022 et de l’Université catholique de Louvain en février 2023. En mai, l’Association des étudiant.e.s en droit aux cycles supérieurs de McGill lui a décerné son prix inaugural d’excellence en supervision et mentorat.« Par ses recherches, son enseignement et son engagement civique, la professeure Blackett a eu un impact exceptionnel sur la société, ici comme à l’international », a mentionné le doyenDans un autre ordre d’idées, le professeura été nommé membre de l’Ordre du Canada. Sa nomination a été annoncée par l’honorable, gouverneure générale du Canada, le 30 juin dernier.Le professeur Weinstock a été célébré pour « son apport magistral au progrès de la philosophie politique, des politiques publiques et de la justice sociale au Canada, en tant qu’éthicien, philosophe et intellectuel respecté ».Daniel Weinstock est un philosophe et éthicien. Il est professeur titulaire et vice-doyen à la recherche à la faculté de droit depuis 2021. Il est aussi titulaire de la chaire Katharine A. Pearson en société civile et politiques publiques depuis 2020.« Je suis ravi que soient ainsi reconnues les remarquables contributions de notre collègue pour bâtir une société plus juste » a souligné le doyen Robert Leckey. « Comme éthicien, philosophe et intellectuel de premier plan, ses travaux éclairent brillamment certains des débats publics les plus cruciaux de notre époque ».