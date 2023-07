Me Jean H. Gagnon. Source: Fasken

Avec ses 40 ans d’expérience, l’avocat Jean H. Gagnon a donné à Droit-Inc ses 11 conseils pour devenir un bon médiateur.Pour devenir médiateur, le Barreau du Québec demande une formation de 60 heures, ce qui n’est pas assez. L’expérience et une bonne formation sont essentielles pour devenir le meilleur médiateur qu’il soit.Pour devenir un bon médiateur, il faut avoir une bonne éthique pour gagner la confiance des deux parties. Il faut respecter la confidentialité, rester impartial, neutre et éviter tous conflits d’intérêts.Lorsque les gens viennent en médiation, ils s’attendent à ce que leur médiateur soit le plus disponible possible. Il se peut que vous ayez à travailler le soir ou même la fin de semaine, et c’est normal ! Si on n’est pas disponible pour ses clients avant deux ou trois mois, ce n’est pas une bonne idée.Dans la profession de médiateur, il faut être à l’écoute. Il faut également être attentif à ce que les deux parties vont dire pour trouver des solutions à leurs problèmes. Il est essentiel de ne pas penser à nos propres problèmes, à ce qui s’en vient dans vos vies. Nous devons être disponibles à 100 % et cela signifie qu’on doit être à l’écoute de nos clients.Lorsqu’on est médiateur, on doit laisser la place aux deux parties. Nous ne sommes pas le maître des lieux, l’animateur, le juge ou l'arbitre. Nous sommes là pour guider nos clients et les ramener sur le droit chemin lorsque c’est nécessaire. Il faut apprendre à se mettre en retrait et laisser à l’avant-plan les deux parties et leurs avocats, si besoin.Les médiateurs ne sont pas là pour porter un jugement, ni sur les parties, ni sur ce qui s’est passé et ni sur les causes du différend. Comme médiateur, il faut être capable de laisser de côté nos préjugés et nos biais.Il est important lorsqu’on est médiateur d’être capable de s’adapter. Chaque cas est différent, il faut donc avoir une certaine flexibilité pour s’adapter à toutes les nouvelles situations. Lorsqu’on est un jeune médiateur, il faut éviter de vouloir à tout prix faire ce qu’on a appris dans nos cours.En médiation, il faut laisser les parties avancer à leur rythme. Il ne faut pas les bousculer, sinon on risque d’avoir une résistance de leur part. Il est donc important de rester proactif tout en étant patient avec nos clients.La médiation, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Il y a parfois des explosions d’émotions chez les clients et parfois des impasses. Il faut être capable de ramener les clients sur le droit chemin et les aider à voir la lumière au bout du tunnel, si besoin. Pour y parvenir, il faut être tenace et confiant en ses capacités.En tant que médiateur, il faut demeurer optimiste lorsqu’il y a des moments plus difficiles. Il faut aussi demeurer réaliste lorsqu’il y a des solutions qui ne fonctionnent pas comme prévu.Le métier de médiateur est assez solitaire. Nous ne pouvons pas partager avec les autres ce qui a été discuté lors des séances de médiation. Il est possible de discuter de techniques avec d’autres médiateurs pour s’informer et s’améliorer mais en tant que tel, la médiation se fait seul. Il faut donc être autonome et préserver la confidentialité et l’impartialité pour nos clients.