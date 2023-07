Anne-Clara Girard Tremblay, Catherine Lord et Elsa Chouinard. Source: GBV Avocats

Le cabinet GBV est fier d’accueillir dans son équipe trois avocates récemment assermentées.« Toutes nos félicitations àet, qui ont été assermentées aujourd'hui à la suite de leur stage chez GBV. Nous sommes très fiers de tous les progrès et apprentissages que vous avez faits, et nous sommes d'autant plus fiers de vous compter parmi nous à titre d'avocates », a mentionné le cabinet sur LinkedIn.Anne-Clara Girard Tremblay a rejoint l’équipe de GBV en mars 2021 en tant qu’étudiante. « Créative et minutieuse, Anne-Clara exécute ses mandats avec professionnalisme, en priorisant toujours la satisfaction de sa clientèle », peut-on lire sur le site du cabinet.Durant ses études, celle-ci a fait partie de l’équipe de tennis de son université. Elle s’est également engagée en tant que bénévole au Bureau d’information juridique.En 2017, elle a reçu la médaille académique du Gouverneur général du Canada pour avoir obtenu la meilleure moyenne au sein de son école, lors de ses études secondaires. Elle s’est également taillé une place au tableau d’honneur de la faculté de droit de son université.Cette Barreau 2023 détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Catherine Lord concentre sa pratique dans le domaine du droit civil et commercial. Selon le cabinet, elle met en pratique ses compétences en rédigeant des procédures, en donnant des avis juridiques et en effectuant des recherches et des suivis auprès des clients.Avant de rejoindre GBV Me Lord a travaillé comme stagiaire pour Revenu Québec et au Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.Durant ses études, celle-ci a été coordonnatrice du programme Pro Bono et bénévole auprès de la Clinique d’information juridique à son université.Me Lord détient un baccalauréat en droit ainsi qu’un microprogramme en fiscalité à l’Université Laval.Elsa Chouinard est avocate en droit public. Avant de rejoindre GBV, celle-ci a travaillé comme étudiante en droit au Ministère des transports, comme co-chef mentor à la faculté de droit de son université et comme auxiliaire juridique à la Cour supérieure de Québec.Durant ses études, Me Chouinard a figuré à la 5e place sur le tableau d’honneur de la faculté de droit et tutrice académique pour les étudiants-athlètes en droit. Elle est actuellement étudiante au programme de maîtrise en droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire à l’Université Laval.Me Chouinard détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.