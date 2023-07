Louis Seveno est le nouveau président de l’Association du Barreau Canadien, division Québec. Source: Woods

est associé chez Woods. Il exerce principalement dans les domaines des litiges contractuels, des litiges corporatifs et entre actionnaires, de l’insolvabilité, mais également en droit du travail.Nouveau président de l’Association du Barreau Canadien, division Québec, Droit-inc a pu jaser avec lui…C'est une occasion de servir les membres de l’association et d’être à l’écoute de leurs besoins. C’est aussi une façon de redonner de mon temps à une association qui m'a beaucoup aidée dans le passé et qui m'a beaucoup apportée.J’ai trois grandes priorités. La première, c'est de poursuivre le bon travail qui a commencé l'an dernier. De nombreuses formations pratiques ont été organisées. Durant la pandémie, les avocats n'avaient pas beaucoup de formations pratiques et peu d'interaction avec les divers organismes. On veut donc vraiment continuer sur cette voie-là.La deuxième chose, c'est sur le plan de la gouvernance. Ce n'est pas nécessairement le travail le plus en vue, mais une bonne association doit être bien gérée à l'interne, que ce soit au niveau des employés et des membres. Il faut s'assurer qu'on a une gouvernance bien en place.Le dernier objectif est plus à l'externe. Pour cette année, j'ai comme objectif d'organiser des activités avec des associations qui sont à l'extérieur du Québec. On a par exemple une délégation qui va venir du Conseil national des Barreaux de France.J'ai aussi bon espoir de pouvoir organiser des activités et plus d'échanges avec la division ontarienne, l'Ontario Bar Association.On veut continuer d'organiser des activités rassembleuses avec les étudiants en droit, les avocats, les notaires et les juges. L’idée est notamment d'apprendre tout en faisant du réseautage et du développement des affaires.C'est un sujet qui mérite d'être discuté parce que ça fait partie du quotidien de tout le monde. C'est un défi dans la pratique juridique en général, ça peut toujours être difficile de jumeler travail et santé mentale. Alors, on espère qu’à travers nos activités et nos formations, les gens pourront y retrouver des éléments qui vont les aider dans ce sens.Je n'ai pas constaté que les avocats et avocates subissent plus de pression que dans le passé. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on est plus dans le dialogue à ce niveau. On est plus en mesure de reconnaître les faits. On est plus en mesure d'agir pour améliorer la situation.Et ce que je peux dire aussi, c’est que plusieurs mesures ont été prises pour permettre d’améliorer les choses, comme la déconnexion par exemple. Le fait que les gens puissent être déconnectés du travail et ne pas se sentir constamment pris par les dossiers, c’est très important. Le travail n'est jamais terminé, bien sûr, mais on a déjà mis en place certaines actions.Je pense aussi que ça ne pourra être que positif d'avoir un regard plus à l'extérieur, de savoir comment les choses se font ailleurs au Canada. On peut justement, à travers les associations, partager des connaissances, partager des bonnes idées et partager des échecs aussi parfois…C'est toujours un défi, surtout pour les gens qui veulent donner beaucoup d'eux-mêmes, d'arriver à bien composer avec le tout. Je dirais que mon cabinet et mes associés ont été très conciliants jusqu'à présent.Je vais compter sur eux au cours de la prochaine année pour pouvoir me libérer suffisamment pour que je remplisse mes fonctions à titre de président. Je sais que j'ai leur appui pour pouvoir me permettre de conjuguer le tout.