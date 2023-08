La Semaine nationale de l’éducation juridique (SNEJ) aura lieu du 13 au 17 novembre 2023 dans les écoles secondaires du Québec et le Barreau du Québec annonce qu’il soutient cette initiative à l’occasion de ses 175 ans.Pour rappeler ses 175 ans d’existence, le Barreau lance un défi à ses membres: « Soyez l’une ou l’un des 175 avocats bénévoles pour la SNEJ et allez à la rencontre des jeunes du secondaire ! ».Concrètement, 175 juristes animeront dans les écoles secondaires du Québec, pendant les heures de cours, un atelier gratuit qui vise à initier les jeunes au droit, et particulièrement au droit des jeunes.Le Barreau cite des exemples de questions qui pourront être abordées : « Ai-je le droit de mettre une photo sur Facebook ou Instagram sans demander la permission aux personnes qui sont sur la photo? Puis-je sortir avec quelqu’un de majeur si je suis mineur? Le directeur de l’école a-t-il le pouvoir de fouiller les casiers de l’école quand il le veut? La chirurgie esthétique devrait-elle être interdite pour les jeunes? »Rappelons que la SNEJ, qui en est à sa quatrième édition, est organisée par Éducaloi, sous le parrainage de Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice du Québec, et vise à démocratiser le droit auprès des jeunes.