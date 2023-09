Le cabinet Gowling et Me Danielle Ferron du cabinet Langlois. Source:LinkedIn

Medu cabinet Dunton Rainville s’est récemment rendue à la semaine des Internationaux de tennis junior Banque Nationale!Le 26 août dernier avait lieu le très attendu Dîner Roger Beaulieu organisé par Fasken dans le décor patrimonial de la gare Windsor, à Montréal.« Cet événement grandiose est l'occasion pour nos associés et avocats de célébrer leur magnifique profession et de créer des liens entre collègues », mentionne le cabinet sur LinkedIn.Medu cabinet Langlois a récemment participé au balado Droit de parole de l’Association des étudiants et étudiantes en droit de l'Université Laval.L’avocate a pu parler de sa passion pour le litige civil et commercial , de sa pratique variée et de tout ce qui permet de contribuer à un environnement de travail sain.Le cabinet Gowling s’est réuni à Ottawa pour célébrer la Pride!« L’énergie du défilé de la fierté de la capitale la fin de semaine dernière était inspirante! Notre équipe s’est bien amusée à se joindre à la célébration au centre-ville d’Ottawa alors que la communauté s’est réunie bruyamment et fièrement », a déclaré avec enthousiasme le cabinet sur LinkedIn.