Nouvelles des bureaux

Par : Sonia Semere | Le : 2023-09-08



Nouvelles des bureaux Quoi de neuf dans les cabinets cette semaine ? Droit-inc vous offre un nouveau résumé des dernières actualités…



Lavery



Judith Rochette du cabinet Lavery a récemment été nommée au conseil d'administration de Parkinson Québec. Cet organisme sensibilise, informe, éduque et soutient les personnes touchées par la maladie de Parkinson et leurs proches à travers la province.







Therrien Couture Joli-Coeur



Audrey Joly, associée et directrice de la place d’affaires de Laval du cabinet TCJ a été nommée administratrice de la Fondation scolaire de Laval.







Dunton Rainville



Le cabinet était présent à titre de partenaire pour le Défi Vélo Papillon Harnois Énergies, le 26 août dernier, au profit du Camp Papillon de Saint-Alphonse-Rodriguez.



Mes David Couturier et Martine Laurendeau du bureau de Joliette ont représenté fièrement le cabinet lors de cet événement qui a permis de collecter la somme de 128 715 $!