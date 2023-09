Me Caroline Biron. Source: Blake, Cassels & Graydon

Après 20 ans chez Woods, l’avocatefait le saut chez Blake, Cassels & Graydon.Elle poursuivra sa pratique axée sur le droit commercial et des sociétés, le droit de l’emploi, les enjeux de diffamation, le droit de la vie privée et de la protection des renseignements personnels et la responsabilité professionnelle.Dans une publication LinkedIn, l’avocate explique qu’après quatre ans à titre d’associée directrice chez Woods, elle a choisi de rejoindre un cabinet « dont la réputation, confirmée par de multiples accolades, n’est plus à faire ».L’avocate s’implique actuellement dans le CHU Sainte-Justine en tant qu’administratrice, au Théâtre du Nouveau Monde comme présidente du conseil d’administration puis à Éducaloi comme coprésidente de la campagne de financement.Avec toutes ces implications, elle mentionne qu’il est gratifiant d’être la personne qui aide les autres et qui les accompagne dans leurs périodes plus difficiles.J’ai accompli tous les objectifs que j’étais fixé lorsque j’ai été nommée associée directrice chez Woods. Je sentais que j’avais besoin de nouveaux défis.Les besoins de mes clients ont aussi beaucoup évolué. Woods n’offrait pas de services juridiques « complets » couvrant tous les domaines du droit corporatif comme les fusions et acquisitions, la fiscalité, le droit immobilier, etc.Avec les années, plusieurs de mes clients me sollicitaient sur ces sujets et Blakes était la plateforme toute désignée pour mieux les servir.Absolument. Je me questionnais depuis un bon moment sur ce que j’allais faire avec ma carrière. Quand l’opportunité de Blakes s’est présentée, j’ai su que je devais les rejoindre. Ça s’est fait assez naturellement.Pour moi, Blakes était la plateforme privilégiée vu son positionnement de premier plan dans le marché juridique au Canada, la force de son équipe de litige, et du fait que plusieurs de mes clients faisaient déjà affaires chez Blakes.Mon principal défi sera de renforcer l’équipe de litige.Blakes a une équipe solide et reconnue dans de nombreux classements d’avocats pour son expertise en actions collectives et litige commercial de tout genre. J’emmène par la diversité de ma pratique une expérience complémentaire à l’équipe déjà en place.Pour le moment, je vais accompagner mes clients dans la transition, m’impliquer dans la formation de nos jeunes et les accompagner dans leur cheminement professionnel, un rôle que j’ai toujours affectionné et pris à cœur.Sans délaisser personne, je compte m’investir particulièrement auprès des jeunes femmes dont la rétention demeure toujours un sujet d’actualité en 2023.Je crois que nous, les avocats, sommes des gens privilégiés. Nous avons comme obligation de redonner à la société. C’est ce que j’essaie de faire. J’ai des causes qui me tiennent à cœur et pour lesquelles je suis prête à m’investir.Le bénévolat m’a aussi beaucoup aidé dans ma carrière d’avocate. Être présidente du TNM m’a par exemple beaucoup servi dans mes fonctions d’associée directrice, car ça m’a permis de comprendre comment gérer une équipe.Je viens tout juste de rejoindre le conseil d’administration de la Société des plaideurs. Ça va me permettre de rencontrer plusieurs avocats et de parler des enjeux entourant la communauté juridique.