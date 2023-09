Source: Shutterstock

Le 1ᵉʳ septembre dernier, le Conseil d’administration du Barreau du Québec a annoncé la radiation de 54 membres qui n’ont pas complété, dans le délai imparti, le nombre d’heures de formation continue obligatoire requis dudit Règlement pour la période de référence qui s’échelonnait du 1ᵉʳ avril 2021 au 31 mars 2023.Pour l’année 2022-2023, le nombre de radiations disciplinaires s’élevait à 21. Quant aux radiations pour non-paiement de la cotisation, défaut de remplir l’inscription annuelle et non-paiement de la prime d’assurance responsabilité, cela s’élevait à 86.« Les raisons pour lesquelles les avocats sont radiés sont variées, allant de l’oubli à la négligence ou au désintéressement, car n’ayant plus la volonté d’être membre de l’Ordre », explique le Barreau par courriel.Avant d’effectuer une radiation, le Barreau procède à une campagne de rappels par courriels et communications téléphoniques auprès des membres en défaut de paiement de leurs cotisations ou de leur prime d’assurance responsabilité.« Lorsque le Barreau est informé d’une situation de force majeure qui empêche un avocat de remplir ses obligations, par exemple une maladie grave, un accompagnement personnalisé est effectué afin que cette personne ne soit pas radiée », spécifie le Barreau.Voici donc les 54 avocats récemment radiés par le Conseil d’administration du Barreau du Québec. Cette liste de 54 noms est signée par la directrice générale du Barreau, Me, en date du 1ᵉʳ septembre 2023, et est publiée sur le site du Barreau du Québec.M.MmeM.MmeM.M.M.M.MeMmeMmeM.M.MmeM.MmeMeMmeM.MmeMmeMmeMmeM.MmeM.MmeM.M.M.M.M.MmeM.M.MmeM.MmeM.M.MmeMeM.MmeM.M.MmeMeMmeMmeMmeMmeM.MmeLe nom des personnes suivies d’un astérisque se sont réinscrites depuis la radiation et sont maintenant membres en règle du Barreau.