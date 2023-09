Marie-Claude Marcil. Source: Fasken

Avec plus de 15 ans d’expérience en fiscalité,rejoint Fasken à titre d’associée au sein du bureau de Montréal.Elle accompagne ses clients dans le cadre des processus administratifs de vérification et d’opposition contre les autorités fiscales tant fédérales que provinciales.Avant de rejoindre Fasken, Marie-Claude Marcil a travaillé pour EY Law LLP, un cabinet comptable mondial. Une riche expérience professionnelle qui lui a permis de desservir une clientèle diversifiée de particuliers et de sociétés.Elle a notamment pu représenter des clients d’envergure devant la Cour du Québec, la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale.Particulièrement engagée dans la communauté des fiscalistes, la nouvelle recrue de Fasken siège en tant que présidente du groupe de pratique sur les litiges fiscaux de La Société des plaideurs et est membre du sous-comité sur les litiges fiscaux de la Fondation canadienne de fiscalité.Diplômée en droit de l’Université McGill, Marie-Claude Marcil est aussi titulaire d’un diplôme d’études supérieures en fiscalité de HEC Montréal.