Me Austin del Rio, Irene Ioannoni et Mes Francine Wiseman, Aaron Rodgers, Marc Ian Leiter et Brian Moulaison. Sources: LinkedIn et Archives

Quelle claque!Le cabinet Spiegel Sohmer vient de porter un grop coup à un concurrent en lui chipant 13 professionnels.« Toute l’équipe est extrêmement fière d’accueillir ces treize nouveaux membres parmi nous. Ces personnes talentueuses vont non seulement contribuer à renforcer notre position en tant que leader dans le secteur juridique, mais aussi dynamiser notre approche en y apportant une diversité de perspectives et un savoir-faire unique. Cette arrivée marque une étape marquante pour Spiegel Sohmer », indique, associé directeur chez Spiegel Sohmer.Meaurait eu des discussions avec Spiegel pour rejoindre leur équipe fiscale. L’avocate est une top en droit fiscal au Québec et cumule plus de 35 ans d’expérience. Elle a déjà travaillé de 2005 à 2012 pour Spiegel avant de rejoindre De Grandpré Chait. Toute son équipe ou presque de chez De Grandpré Chait l’aurait suivie…« Notre but n’était pas de piger chez De Grandpré Chait. Nous avons tout simplement eu des conversations avec Mes Wiseman et Aaron Rodgers et ils ont décidé de revenir au sein de notre cabinet », explique Me Jacobson.« Ça fait 15 ans que je travaille avec Me Wiseman et j’ai beaucoup de respect pour elle et ses décisions. Si elle trouve que notre situation peut s’améliorer en rejoignant Spiegel, je lui fais confiance. Tout comme le reste de l’équipe », pointe une nouvelle membre de Spiegel.Spiegel aurait fait une offre que plusieurs associés ne pouvaient refuser.« Tout ce que je peux dire, c’est que Spiegel a convaincu plusieurs associés de venir rejoindre les rangs de l’équipe fiscale. Nous avons tous choisi de suivre nos collègues et de rejoindre Spiegel Sohmer », explique Me Brian Moulaison.L’avocat ne souhaite toutefois pas donner plus de détails sur l’offre proposée aux anciens du cabinet De Grandpré Chait.« Notre cabinet est connu internationalement pour notre département corporatif. On souhaite développer davantage notre équipe fiscale avec l’arrivée de tous ces nouveaux professionnels », ajoute Morris Jacobson.L'équipe De Grandpré Chait se dit reconnaissante des contributions de Francine Wiseman, Aaron Rodgers et leur équipe durant les deux dernières années.« Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouveaux projets. Nous profitons de cette occasion pour souligner que les associéset, qui avaient, eux aussi, joints nos rangs en provenance de GWBR il y a deux ans, ont quant à eux décidé de continuer de faire partie intégrante de notre équipe et de collaborer au développement de leurs secteurs respectifs », explique, avocat associé et président du conseil d’administration de De Grandpré Chait.Ce sont donc les avocats Francine Nelson Wiseman, Aaron Rodgers,etqui ont choisi de rejoindre les rangs de Spiegel Sohmer.En plus d’aller chercher des nouveaux avocats, le cabinet accueille dans son équipe quatre nouvelles parajuristes,etUn nouveau stagiaire en droit,, arrive chez Spiegel avec trois nouvelles adjointes juridiques,etFigure reconnue du milieu juridique possédant plus de 35 ans d’expérience en droit fiscal et en droit des affaires, Francine se spécialise en matière d’impôts sur les sociétés, de fiducies, de planification successorale, de fusions et acquisitions et de planification fiscale transfrontalière.Avocat réputé cumulant plus de 20 ans d’expérience en matière de fiscalité et de litige, Aaron apporte son expertise en matière d’administration fiscale, comme les divulgations volontaires et la lutte au blanchiment d’argent.En tant qu’avocat spécialisé en litige fiscal, commercial et civil, Brian assiste divers contribuables dans leurs interactions judiciaires avec les autorités fiscales. Il défend également des clients provenant de plusieurs secteurs, tels que la construction, la restauration, le transport, la location immobilière, les services professionnels de consultation et les finances.Avocat en planification fiscale et successorale, Austin guide les propriétaires d’entreprises et les investisseurs immobiliers dans l’établissement de structures légales optimisées fiscalement. Il apporte également sa riche expérience en matière de fiscalité internationale.Avec plus de trois décennies d'expérience en droit des affaires, Marc guide les entreprises à travers les transactions, offrant des conseils éclairés sur les fusions, acquisitions et contrats. Expert reconnu, il accompagne une variété d'industries et aide aussi les entreprises naissantes ou en restructuration à élaborer leurs plans d'affaires.Forte de plus de 40 années d’expérience, Anna apporte son expertise en tant que parajuriste senior dans les domaines du droit des sociétés, du droit commercial et du droit fiscal.Travaillant depuis plusieurs années en droit des affaires, Christina se joint à l’équipe à titre de parajuriste.Avec une maîtrise complète des processus d’incorporation, d’organisation, d’enregistrement, de dissolution et de rétablissement, cette parajuriste expérimentée, se charge de toutes les tâches administratives nécessaires à la gestion et à la maintenance des entreprises.Parajuriste en droit des affaires et en fiscalité, Daniella met à profit son expérience et ses connaissances en soutenant les avocats lors de transactions. Elle effectue également des vérifications, des examens de livres de comptes ou de la rédaction de documents transactionnels et commerciaux.