Élye Plourde. Source: Université de Sherbrooke

Anne-Marie Savard. Source: Université Laval

Marie-Eve Sylvestre. Source: Université d’Ottawa

, étudiante à la maîtrise en droit, amorcera ce mois-ci un stage de six mois à la Fondation Émergence afin de travailler sur les discriminations à l’embauche des personnes trans et non-binaires.Elle y mènera une recherche visant à brosser un portrait de ces discriminations, ainsi qu’à documenter les outils juridiques permettant de lutter contre elles.« À partir d’un travail de recensement des politiques et pratiques déjà mises en œuvre par les organismes canadiens pour favoriser l’accessibilité à l’emploi des personnes trans et non-binaires, elle travaillera enfin à la mise en place d’outils de sensibilisation destinés aux employeurs ».La professeure en droitest maintenant titulaire de la Chaire de recherche Antoine-Turmel sur la protection juridique des aînés pour la période rétroactive du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026. Elle succèdera ainsi à la professeure Louise Langevin.Sur la base de son expertise, elle développera un nouvel axe de recherche intitulé Droit, politiques de santé et personnes aînées au sein de la Chaire, tout en poursuivant sa mission principale.Le diplômé de la Facuté de droita récemment a reçu le prix Rosalie-Silberman-Abella de la Société royale du Canada.La Société royale du Canada a créé ce prix en l'honneur de la juge, reconnue pour « son engagement à promouvoir l'égalité et l'équité dans la société canadienne et au-delà ».Durant son parcours universitaire, Nina Shareghi s’est engagé comme président de l’Association des étudiants et étudiantes en droit de 1er cycle afin de « promouvoir, protéger et développer les intérêts intellectuels et professionnels de ses quelques 1500 membres ».La Section de droit civil de l'Université d'Ottawa annonce un partenariat philanthropique avec la Fondation familiale Claude E. Jodoin et Karen Kear, qui s’est engagée à faire un don de 100 000 $.Ce don bénéficiera d’un jumelage de 88 000$ de l’organisme autochtone Inspire, qui permettra d’appuyer 18 étudiants du certificat en droit autochtone avec une bourse de 10 000$ au cours des trois prochaines années.« Quelle différence ce don fera dans la vie des apprenants et apprenantes autochtones, ainsi que pour notre faculté et la société! », s’exclame, doyenne de la Section de droit civil.