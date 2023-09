Michel Beauchamp. Source: Éducaloi

Mesuccède à, juge en chef retraité de la Cour supérieure du Québec en tant que nouveau président du CA.Le cofondateur de Beauchamp Gilbert, notaires et chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, s’est confié à Droit-inc sur les enjeux et défis qui l’attendent.Mon premier rôle, évidemment, c'est d'assurer la continuité de cet organisme. Deuxièmement, chaque président apporte sa nouvelle vision. Pour ma part, je veux mettre un point d’honneur au niveau de la philanthropie.De plus en plus d’organismes sans but lucratif reçoivent des dons philanthropiques pour les aider à accomplir leur mission. On sait tous que les organismes subventionnaires ont une certaine limite.Alors, j'espère que dans les deux prochaines années, surtout avec la campagne de financement pour le 25ᵉ anniversaire, on va réussir à assurer une certaine pérennité.Je suis vraiment chanceux comme président de conseil d'administration d'arriver dans un organisme de maturité avec une équipe exceptionnelle et une direction générale qui est un véritable chef d'orchestre.Je ne vais pas arriver dans un organisme où il y a beaucoup de pain sur la planche. L’idée, c'est vraiment d'assurer une certaine continuité à cet organisme parce qu’Éducaloi a vraiment fait ses preuves.Éducaloi a été un précurseur dans la vulgarisation de l'information juridique. Et moi, je suis convaincu que lorsqu’un citoyen est bien renseigné et au courant de ses droits, cela favorise l'accès à la justice.Au niveau de la vulgarisation, c'est bien beau des textes de loi, mais les citoyens n'ont pas la formation requise pour comprendre parfaitement le contenu. Notre rôle, c'est vraiment de vulgariser le tout pour que les citoyens puissent bien comprendre.Il faut également continuer à mettre en place des ateliers dans les écoles et les cégeps. Les jeunes sont les citoyens de demain. C’est important qu’ils comprennent ce qu’est le droit et la loi.Il faut rappeler que la Chambre des notaires fait partie des premiers organismes qui ont contribué et qui contribuent encore à la mission d'éducation. Il y a déjà quatre notaires qui travaillent chez Éducaloi.Alors qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est simplement la continuité. Quelle est la différence entre avoir un juge, un avocat, un notaire? Je pense que c'est plus pour le reste de ma carrière que pour mon titre de notaire que j'ai été choisi pour être président du conseil d'administration.