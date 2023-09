Me Jean-Pierre Lévesque. Source: LinkedIn

Mea été élu président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF).Avocat en droit des affaires, Me Lévesque exerce au sein du cabinet Cain Lamarre depuis 2015.Mea commencé son parcours en droit par un stage à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). De 2007 à 2015, il devient conseiller aux affaires juridiques et corporatives chez Nutrinor.Jean-Pierre Lévesque était devenu administrateur de la CCISF en 2020, avant d'en devenir le premier vice-président, un an plus tard.« Nous avons une chambre de commerce particulièrement dynamique et dont nous pouvons être fiers. J’entends investir tous mes efforts pour collaborer, avec l’équipe de la Chambre, à la poursuite de sa mission », a déclaré Jean-Pierre Lévesque, par communiqué.Me Jean-Pierre Lévesque détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.