Me Extra Junior Laguerre. Source: LinkedIn

À tous ceux qui investissent dans la crypto-monnaie, sont influenceurs ou créateurs de contenus… « Sachez que vous n’êtes pas à l’abri du fisc », lance Me, fondateur de Laguerre Fiscaliste.L’avocat a récemment publié plusieurs vidéos sur LinkedIn, dans lesquelles il rappelle des informations concernant les droits et les devoirs de chacun en matière de fiscalité.Il n’est pas le premier à avertir entre autres les créateurs de contenus. C’est aussi le cas de Me, avocat en litige fiscal et fiscalité municipale chez Cain Lamarre à Québec. Il en discutait avec Droit-Inc il y a quelques mois.Me Laguerre le dit, il faut évidemment déclarer ses revenus pour ne pas devoir payer des sommes importantes dans le futur. Il rappelle à ceux qui interviennent dans ces marchés que les autorités fiscales ont les moyens de les identifier. « Ne prenez pas de risques inutiles! », conseille-t-il.« J’ai des clients qui sont dans la crypto-monnaie et souvent, les gens investissent et ne pensent pas à conserver des pièces justificatives pour savoir combien l’investissement a coûté, explique-t-il à Droit-Inc. Il faut avoir une traçabilité de tout ce qui a été fait. »Concernant les créateurs de contenu, « ce n’est pas comme travailler dans un magasin, avec des chèques de paie émis et le prélèvement à la source de revenus ».« Quand on fait de la création de contenu, on reçoit de l’argent et il n’y a pas d’intermédiaire, on est le patron, remarque-t-il. Les gens ne savent pas forcément que cet argent est imposable. Tous les revenus qu’on fait sont imposables. »Il rappelle qu’il est vraiment important, si l’on a un problème fiscal un jour, de garder des pièces justificatives. « Souvent, les gens n’ont pas ce réflexe et ça peut poser des problèmes majeurs », note-t-il.Il faut tout consigner, jour après jour, savoir exactement quel revenu on a gagné par semaine, mois et année. Idem pour les dépenses à déduire éventuellement, précise-t-il. Si cela peut paraître évident, ça l’est peut-être parfois moins dans ces secteurs. Me Laguerre rappelle que « les gens doivent se dire que c’est un ‘business’ ».L’avocat fait ainsi un peu d’éducation auprès des investisseurs dans la crypto-monnaie, des influenceurs et autres créateurs de contenu. Il précise qu’il a déjà des dossiers concernant ce type d’activités en cours. Celles-ci, et les revenus qu’elles génèrent, ne sont pas anecdotiques.Me Laguerre conseille finalement aux créateurs de contenus et investisseurs une chose essentielle: avoir un bon comptable! Et de mettre en place un système de suivi, un registre très clair des revenus qui entrent, ces domaines pouvant être très lucratifs.