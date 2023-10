Me Catherine Ouimet, directrice générale du Barreau. Source: LinkedIn

Un nouveau poste vient d’être ouvert par le Barreau du Québec. Un directeur ou une directrice aux affaires gouvernementales et institutionnelles est ainsi activement recherché.Ses missions? Représenter le Barreau auprès de différentes instances gouvernementales et institutionnelles, élaborer et appliquer une stratégie d’affaires publiques et institutionnelles, et faire rayonner l’action du Barreau dans les diverses sphères décisionnelles.« Dans ses relations institutionnelles, le Barreau doit pouvoir compter sur une bonne tête politique. On cherche quelqu’un qui est passionné par les affaires publiques, et qui a envie d’être au cœur de l’action », a ainsi déclaré Me, directrice générale du Barreau.Le Barreau cherche une personne dotée d’un sens éprouvé des affaires publiques et qui connaît bien l’écosystème politique et judiciaire au Québec et au Canada.Parmi les qualités recherchées, on retrouve la diplomatie, le sens de l’analyse et de la synthèse, l’autonomie, des habiletés démontrées en relations publiques ou encore un bon instinct politique.