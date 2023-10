Carmelina Olivia Argento. Source: LinkedIn

occupe désormais le poste de conseillère juridique chez Broccolini, qui se présente comme une entreprise familiale et un fournisseur de services en construction, en développement et en immobilier.L’avocate, Barreau 2021, travaillait auparavant chez GBV Avocats à Montréal en droit de la construction, depuis octobre 2022. Droit-inc avait fait l’annonce de cette nomination . Le droit de la construction est pour elle une affaire de famille.« C’est un domaine dont j’ai toujours entendu parler avec mon père, avec qui j’ai déjà effectué des visites de chantier », avait déjà précisé à Droit-Inc l’avocate, qui a aussi travaillé chez Zaurrini Avocats à Laval en litige civil et commercial pendant trois ans et demi, comme étudiante, stagiaire, puis avocate.Rappelons notamment que l’avocate a obtenu un baccalauréat en droit à l’Université Laval et un autre en arts à McGill dont une majeure en psychologie et une mineure en littérature française.