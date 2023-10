Marie-Josée Paquette. Source: LinkedIn

Le mouvement coopératif est assurément un environnement qui bouge. D’après le Barreau du Québec, plus de 3 000 coopératives et mutuelles sont actives dans la province, et participent à son développement social et économique., directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, assure que tous domaines confondus, il n’y a pas assez de repreneurs au Québec pour que les PME survivent.L’option de reprendre une entreprise collectivement et de créer une coopérative est ainsi une solution de plus en plus recherchée.La tendance du repreneuriat en coopérative prenant de l’ampleur, les besoins en services juridiques grandissent… Par conséquent, le Barreau encourage vivement ses membres à s’orienter vers ce domaine de pratique.« La loi sur les coopératives est complexe et peu d’avocats la connaissent suffisamment pour répondre aux besoins des coopératives en matière légale », souligne Marie-Josée Paquette.« Nous espérons sensibiliser et éduquer les professionnels à cet engouement pour les coopératives. On aimerait pouvoir nous assurer d’être en mesure de trouver des avocats qui ont cette expertise sur l’ensemble du territoire », assure-t-elle.