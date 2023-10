Matthieu Déborbe. Source: LinkedIn

, urbaniste de formation, a choisi de suivre les traces de sa mère… Il souhaite désormais devenir avocat.« Lorsque j’avais sept ans, ma mère m’amenait au tribunal lorsqu’elle n’avait pas de gardienne. J’étais totalement fasciné de voir qu’il était possible de régler des conflits par la parole et la raison », raconte-t-il.Après plus de neuf ans de pratique comme urbaniste, il a choisi d’aller étudier en droit à l’Université de Montréal.« Dans ma carrière, j’ai toujours été en contact avec des juristes. J’ai souvent eu affaire à des avocats pour tout ce qui est d’ordre légal… Avec le temps, le droit m’a beaucoup intéressé et j’ai choisi de me lancer dans cette nouvelle aventure », dit-il.Même s’il a choisi de se lancer en droit, Matthieu Déborbe souhaite garder son titre d’urbaniste.« Je veux rester dans la grande famille des urbanistes. Pour moi ce n’est pas une réorientation de carrière. C’est plutôt une continuité de ce que je faisais déjà, puisque je touchais déjà un peu au droit. C’est naturel comme choix », explique-t-il.Matthieu Déborbe est arrivé l’année dernière au sein du cabinet burELLE comme étudiant en droit.Dans ses nouvelles fonctions, il est chargé des formalités reliées aux procédures et à la tenue des dossiers, ainsi que de recherches juridiques en vue de soutenir la production d'opinions juridiques des avocats du cabinet.« J'apporte également mon point de vue d'urbaniste au cabinet burELLE, dans le cadre des mandats où cet éclairage est pertinent », ajoute-t-il.L’étudiant en droit espère un jour pratiquer en droit municipal et peut-être même en droit criminel.