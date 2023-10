Me Audrey Boctor à droite et Me Yves Martineau à gauche. Source: LinkedIn

Me Audrey Boctor à droite et Me Yves Martineau à gauche. Source: LinkedIn

Me Audrey Boctor à droite et Me Yves Martineau à gauche. Source: LinkedIn

Le samedi 23 septembre dernier, Mesetont rejoint officiellement les rangs des meilleurs avocats plaidants du Canada et des États-Unis. Lors de la cérémonie officielle qui s’est déroulée à San Diego, en Californie, ils ont accepté leur nomination en tant que Fellow de l’American College of Trial Lawyers (ACTL).Fondé en 1950, l'ACTL est composé des meilleurs avocats plaidants des États-Unis, du Canada et de Porto Rico.« Le titre de fellow du Collège est accordé, sur invitation uniquement et après une enquête approfondie, à des avocats expérimentés de divers horizons qui maîtrisent l'art de la plaidoirie et dont la carrière professionnelle a été marquée par les normes les plus élevées en matière de déontologie, de professionnalisme, de civilité et de collégialité ».Membre du Barreau du Québec depuis 1992, Me Martineau pratique en litige, en droit des affaires et en droit international. Il est actuellement associé au sein du groupe de litige et de règlement des différends chez Stikeman Elliott.Tout au long de sa pratique, Me Martineau a développé une expérience particulière en matière de recours collectif en défendant principalement des fabricants, des institutions bancaires et des entreprises de télécommunications.Il a plaidé devant les tribunaux civils du Québec et devant la Cour suprême du Canada.Me Audrey Boctor est membre du Barreau du Québec depuis 2010. Elle est associée en litige chez IMK depuis plus de 13 ans. En 2020, elle a été classée parmi les 25 avocats les plus influents par le Canadian Lawyer Magazine et a été nommée Femme de l’année lors des Canadian Law Awards.Ancienne auxiliaire juridique de la juge en chef, elle est également ancienne présidente de l'Association du Barreau canadien, division du Québec. Elle a aussi enseigné la procédure civile aux facultés de droit de l'Université de Montréal et de McGill.Quand j’ai reçu l’appel, j’ai été très surprise, émue et choyée. Comme vous le savez, le processus de nomination est très confidentiel. Je ne m’y attendais pas du tout!Je me réjouis de me joindre à un groupe de personnes qui est dédié à la mission première de l’American College… L’amélioration de la profession et l’accès à la justice. Ce sont des valeurs qui me rejoignent beaucoup.Je connaissais déjà l'ACTL puisque plusieurs avocats de chez IMK ont aussi été nommés Fellow. Je pense à Mes Colin Irving, Doug Mitchell, Peter Kalichman et Pierre Bienvenu. Je savais que c’était une belle reconnaissance pour célébrer tout ce qu’un avocat a accompli dans sa carrière. J’étais très émue de me joindre à eux.Nous étions environ 550 personnes. Il y avait plusieurs conférences… C’était vraiment l’occasion de rencontrer de nouveaux avocats d’un peu partout en Amérique du Nord, de se faire des contacts. J’ai adoré cette fin de semaine qui était dédiée aux avocats.Je préfère ne pas répondre à cette question.Je ne dirais pas que c’est en gagnant. Je pense qu’on peut se démarquer en ayant une qualité de travail et en gardant des relations saines et courtoises avec nos collègues et nos adversaires.On doit tout d’abord être bien préparé. Il faut connaître son dossier mieux que quiconque. Il faut aussi être capable de reconnaître nos points forts et nos points faibles. Je dirais finalement qu’on doit traiter tout le monde avec respect.Je préfère ne pas répondre à cette question.Je pense qu’il est important de développer son propre style et d’être fidèle à soi-même. Je dirais aussi qu’il faut saisir toutes les occasions qui nous sont présentées afin d’en apprendre plus sur le métier.