France Houle. Source: Université de Montréal

Michelle O’Bonsawin. Source La Presse canadienne

Droit administratif et droit du travail

Droit des peuples autochtones et droit public

Innovation pédagogique en droit

Cette semaine, Droit-Inc fait à nouveau un retour sur les nouvelles de vos facultés de droit.La doyenne de la Faculté de droit,, vient de recevoir la distinction honorifique Advocatus Emeritus (avocate émérite) du Barreau du Québec.L’attribution se fait parmi les membres qui se distinguent par « l'excellence de leur carrière professionnelle, leur contribution exceptionnelle à la profession et leur rayonnement dans leur milieu social et communautaire ayant rejailli sur la profession d’avocat ».Une cérémonie se tiendra le 15 novembre prochain afin de souligner le parcours des récipiendaires 2023.La juge de la Cour suprême du Canada,, a donné une conférence le 5 octobre dernier devant une centaine de personnes rassemblées pour le cours Droit constitutionnel.Au cours de la conférence, Michelle O’Bonsawin a répondu à plusieurs questions, notamment en ce qui concerne son parcours personnel, ses motivations à embrasser la profession d’avocat et sa formation juridique.Les discussions ont aussi porté sur le rôle d’une juge dans une démocratie constitutionnelle, sur la décolonisation du droit constitutionnel et le rôle du pouvoir judiciaire dans ce processus, sur l’état de la justice réparatrice au Canada et sur les défis auxquels fait face le droit constitutionnel canadien en lien avec les ordres juridiques autochtones.Avant la conférence, la juge a pu s’entretenir avec les étudiants autochtones inscrits au programme de baccalauréat en droit de l’UQAM.La Section de droit civil de l’Université d’Ottawa sollicite des candidatures afin de combler trois postes de professeur menant à la permanence dans les domaines suivants :L’étude des dossiers débutera le 20 octobre 2023, et les candidats sélectionnés entreront en fonction le 1ᵉʳ juillet 2024.