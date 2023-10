Mes Stéphane Harvey et Nathalie Lavoie. Sources: Blanchard Avocats inc. et LinkedIn

Sa destitution (adressée du conseil d’administration du Barreau en 2016)

Sa disqualification devant le Conseil de discipline du Barreau (2020, 2021)

Sa disqualification devant la Cour supérieure (en 2016, 2020, 2021)

La déclarer inhabile à représenter des syndics (2021, 2022).

La condamner au paiement de dommages ou à la faire sanctionner pour faute déontologique (2021, 2022).

Me, bien connu des lecteurs de Droit-inc, en rajoute une couche dans sa bataille qui l'oppose au Syndic du Barreau du Québec. Il vient d'envoyer une lettre à la greffière du Conseil de discipline afin de dénoncer Mequi serait apparemment sur Tinder.Un scandale, selon Me Harvey. Rappelons que Me Harvey a été reconnu coupable en avril 2022 de 10 chefs d’accusation par le Conseil de discipline du Barreau. Depuis, il mène une véritable guerre contre le Barreau dans laquelle Me Nathalie Lavoie agit comme syndic ad hoc.Selon la lettre, Me Lavoie se présenterait sur Tinder sous le pseudonyme « Thalia 58 ». Me Harvey affirme qu’elle se dit « active » et disponible à moins de 9 km de chez lui. Certaines de ses photos seraient même prises « dans la chambre à coucher ». Sur son profil, elle mentionnerait qu’elle est adepte des relations monogames « comme pratique sexuelle ».Ces informations auraient été obtenues par un des aspirants de Me Thalia 58. Celui-ci aurait pris l’initiative d'en informer le cabinet de Me Harvey après avoir entendu le nom du signataire de cette missive. Me Harvey tient à confirmer qu’il n’a pas de compte Tinder et qu’il ne s’inscrirait jamais sur cette plateforme. Une enquête indépendante aurait été faite pour confirmer ces informations, affirme Me Harvey, sans toutefois donner plus de détails.« Dans ses recherches aventurières ou nocturnes, Thalia 58 (Me Lavoie) entremêle ses activités personnelles et professionnelles (comme si elle se dénommait de facto Me Thalia Lavoie) », peut-on lire dans la lettre.C’est un véritable « scandale à connotation sexuelle » selon l’avocat.« Lorsqu’on occupe une fonction publique, on ne peut pas être sur ce type d’application. Elle a joué avec le feu. Selon moi, ce ne sera pas long avant qu’elle soit suspendue. C’est une situation très sérieuse et grave », ajoute Me Harvey.Ce ne serait pas la première fois que Me Harvey reproche quelque chose à Me Lavoie.Il aurait attaqué sa nomination à titre de syndique et son habilité à représenter des syndics devant différentes instances, au moyen d’une dizaine de demandes réclamant à son égard :Dans une décision en 2021, le Conseil de discipline du Barreau est d’avis que la présence de Me Harvey dans certains dossiers impliquant Me Lavoie « s’inscrit dans un continuum de procédures l’opposant à l’intimée visant à exercer une pression, voire une forme de représailles sur elle et tenter de lui nuire ou de porter atteinte à son indépendance en tant que syndique ad hoc. Elle présente toutes les apparences de vouloir servir ses intérêts et atteindre son objectif qui est de la discréditer ».Ainsi, « les allégations de Me Harvey furent jugées abusives, dilatoires, mensongères, et même, calomnieuses, faites dans le but de nuire et de court-circuiter le processus disciplinaire et ce, par toutes ces instances judiciaires, sans exception », déclare Me Lavoie.Elle ajoute: « Me Harvey n’a plus d’autre option que de tenter de discréditer les personnes impliquées de près ou de loin dans le processus disciplinaire auquel il est confronté en raison de sa conduite professionnelle ».Concernant Tinder, Me Lavoie affirme avoir été sur Tinder il y a environ 10 ans. Aujourd’hui, son compte serait « inactif bien que non supprimé et n’a rien de répréhensible à moins de prêter foi aux insinuations offensantes et aux propos diffamatoires de Me Harvey ».