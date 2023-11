Me Claire K.A. Peacock. Source: Novalex

Le cabinet Novalex se dit fier d’accueillir dans son équipe une nouvelle professionnelle, Me« Nous sommes fier.ère.s de pouvoir compter sur son expertise maintes fois prouvée, qui vient contribuer à notre engagement soutenu envers l’excellence juridique », affirme Stephanie Lisa Roberts, cocheffe du groupe Litige et résolution des différends.Claire K.A. Peacock est avocate dans le groupe de litige. Elle représente et conseille des clients dans divers types de litige, notamment en matière de droit commercial et contractuel, de différends entre actionnaires et d’actions collectives.Avant de rejoindre Novalex, elle a travaillé en tant que sociétaire au sein de Renno & Vathilakis, un cabinet boutique spécialisé en litige. Elle a aussi été étudiante en droit, stagiaire puis avocate chez Jeansonne.Durant ses études, elle a été bénévole à la Clinique d’information juridique du YMCA.En 2022, elle a complété seule le Scottish National Trail, une randonnée de près de 1 000 km qui parcourt l’entièreté de l’Écosse, de la frontière anglaise jusqu’au point nord-ouest.« La curiosité intellectuelle pousse Claire à scruter avec minutie les enjeux juridiques auxquels elle fait face. Le plaisir de travailler en équipe est également au cœur de sa pratique », mentionne le cabinet.La Barreau 2020 détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.