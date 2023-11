Karen Abugaber. Source: LinkedIn

Les Prix ZSA du Québec célèbrent tous les conseillers juridiques œuvrant au sein d’entreprises québécoises. La 10ᵉ édition aura lieu le 21 novembre prochain à l’Omni Mont-Royal. La soirée animée par l’avocat Joey Hanna mettra en vedette plusieurs figures connues du milieu juridique dont l’excellence lors de la dernière année sera reconnue.

est pour la première fois finaliste des prix ZSA. Elle est directrice principale des affaires juridiques chez Transat. Cette année, elle est nommée dans la catégorie Litige & Gestion de risques.Avant de rejoindre Transat, elle travaillait comme avocate chez Woods, au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, chez Chianetta Cloutier-Hovington Pellerin et chez Greenspoon Perreault.Elle a de fortes compétences en négociation, droit commercial, litige, conseil juridique et propriété intellectuelle.Elle détient un baccalauréat ès arts en droit de l’Université de Carleton et un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.C’est fantastique. Je fais ce que j’aime dans une industrie qui me passionne. Avec ce poste, j’ai su jumeler mon amour pour le droit et pour le voyage. J’ai la chance de toucher à un peu de tout. Nous avons évidemment eu des hauts et des bas, surtout pendant la pandémie. Mais nous avons réussi à relever ces défis et j’en suis fière.J’ai travaillé plusieurs années en pratique privée où j’ai fait du litige civil et commercial. J’avais besoin de vivre autre chose, de relever de nouveaux défis. J’ai donc rejoint Transat et je suis très bien comblée.Je vais vous le dire bien honnêtement… Je n’y croyais pas. Je ne m’y attendais pas du tout. Je ne vous cacherai pas que ça me fait vraiment plaisir. C’est un honneur d’être nommée finaliste parmi les gens talentueux qui sont dans ma catégorie.Le travail a été plus intense depuis les dernières années et a peut-être capté l’attention de certains. Avec la pandémie, on a vécu toute une crise, et les répercussions se sont fait sentir à tous les niveaux. Il y a eu beaucoup de litiges qui se sont multipliés, mais nous avons eu recours à des gens de l'externe qui savent bien nous représenter.Je ne peux pas croire que je suis finaliste. Je ne suis pas prête à m’imaginer gagner un prix. Tout ce que je peux dire, c’est que ce serait un honneur immense si je gagnais dans ma catégorie.Assurément.La réputation de ZSA n’est plus à faire. Dans le milieu, on sait que ZSA a sa place dans la communauté juridique. Avec ces prix, le travail des avocats en entreprise est enfin mis en lumière. Nous ne travaillons plus dans l’ombre.