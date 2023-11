Me Gabrielle Paris. Source: LinkedIn

En attendant d’implanter ses usines de capture de carbone, la firme Deep Sky se dote d’une directrice des affaires juridiques.Meest nommée à ce poste avec comme objectif de mettre en place la fonction juridique.L’avocate arrive avec son expérience du capital de risque. Elle était précédemment conseillère juridique sénior chez RenoRun, une plateforme de vente et de livraison de matériaux de construction aux entrepreneurs qui a cessé ses activités au printemps.Auparavant, cette avocate assermentée en 2016 a exercé durant trois années chez Fasken, au sein de l’équipe des technologies émergentes. Elle pratiquait en financement par capital de risque.Me Gabrielle Paris détient un baccalauréat en droit, une maîtrise en common law et un juris doctor en common law américaine de l’Université de Montréal.L’avocate est administratrice et responsable des affaires juridiques pour Technovation Montréal, un organisme qui vise à développer les compétences en technologie et en entrepreneuriat chez les adolescentes. Elle est également membre du conseil de Santropol Roulant, un centre alimentaire communautaire.