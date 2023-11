Isabelle Boillat. Source: Le Quotidien

Martin Dallaire. Source: Radio-Canada

Le ministre de la Justice et procureur fédéral du Canada,, a annoncé la nomination d’à titre de juge de la Cour supérieure du Québec, dans le district de Chicoutimi.Comme juge de la Cour supérieure, Isabelle Boillat remplace le juge, qui a choisi de devenir juge surnuméraire. Elle était jusqu’à présent juge de la Cour du Québec, à Chicoutimi.Admise au Barreau du Québec en 2000, Isabelle Boillat pratiquait en droit public et en droit des affaires. Elle a été médiatrice accréditée dans les domaines du droit civil, commercial et du travail.Isabelle Boillat rejoint ensuite le cabinet Simard Boivin Lemieux (SBL) à Dolbeau-Mistassini, dont elle est devenue associée en 2010. À la même époque, Isabelle Boillat a été la présidente régionale du Parti libéral du Québec (PLQ) pour la région du Saguenay Lac-St-Jean.Isabelle Boillat a été la première femme à être élue bâtonnière du Barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2012-2013. Elle a été la première avocate du Saguenay-Lac-Saint-Jean à être membre du comité exécutif du Barreau du Québec. Elle a également été membre du comité des finances du Barreau du Québec.Elle a été vice-présidente de I’Association des avocates et avocats de province (AAP). Elle a siégé aux conseils d’administration de la Commission des services juridiques, de Ressources Québec et d’Investissement Québec.Isabelle Boillat a été nommée juge de la Cour du Québec en 2016. Elle siégeait à la Chambre criminelle et pénale et à la Chambre civile à Chicoutimi.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval, et une maîtrise en administration publique de I’École nationale d’administration publique (ÉNAP).