Alors que le contexte économique contraint à serrer les budgets, les conseillers juridiques utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle (IA) dans cet objectif.Un service juridique interne sur trois (33 %) déclare se tourner vers l’IA pour contrôler ses coûts, indique un sondage de l’Association of Corporate Counsel, une association internationale de conseillers juridiques.C’est près de trois fois plus que l’an dernier, quand seuls 12 % des répondants disaient utiliser l’IA pour couper dans les dépenses.Cette maîtrise accrue des coûts passera par un recours plus important aux services juridiques internes. 66 % des entreprises confieront des travaux à des personnes en interne pour réduire les coûts, contre 59 % en 2022.Et c’est bien du côté des coûts que les prestataires juridiques externes devront se démarquer. Quatre conseillers juridiques sur dix (42 %) se disent satisfaits de la transparence des coûts, et presque autant (38 %) sont satisfaits de la prévisibilité des coûts.Pour améliorer sa rentabilité, une entreprise sur quatre s’apprête à réduire le nombre de cabinets d’avocats avec lesquels elle travaille.