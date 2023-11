Ho Sung Kim. Source: LinkedIn

Merejoint l’équipe de BB Immigration, qui précise qu’il est un avocat réputé comptant sur plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l’immigration économique.Barreau 2008, il travaillait depuis juin 2020 comme expert en droit de l’immigration au sein d’Auray Sourcing Immigration. Il a aussi pratiqué chez Lavery durant une année et a travaillé auparavant comme indépendant.« Je suis très honoré de faire partie de l'équipe de BB Immigration! Ce sera un nouveau chapitre professionnel pour moi, et j'ai vraiment hâte de commencer!!! », a-t-il écrit sur LinkedIn.BB Immigration estime que l’avocat sera en mesure d'offrir un accompagnement de très haut niveau à ses clients corporatifs et particuliers « grâce à sa rigueur et sa fine connaissance des lois canadiennes en matière d'immigration ».Rappelons que BB Immigration est une division corporative de Bernier Beaudry Inc., cabinet d'avocats en droit des affaires bien établi à Québec.