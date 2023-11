Samuel Gaudreau. Source: LinkedIn

passe d’étudiant en droit à stagiaire chez Blake, Cassels & Graydon.« C'est avec une immense fierté que je vous annonce avoir réussi tous les examens de l'École du Barreau.Je tiens à remercier mes amis et collègues du Barreau. Je n’aurais pu réussir sans le soutien inconditionnel de ma mère, de mes grands-parents et de mes proches envers qui je suis sincèrement reconnaissant.J’ai très hâte de rejoindre la belle équipe de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. afin d’y effectuer mon stage en juin 2024! ».Avant de rejoindre Blake, Samuel Gaudreau a travaillé comme étudiant en droit chez Sylvestre Avocats Notaires et comme auxiliaire de recherche à l’Université Laval.Durant ses études, il s’est impliqué comme membre du conseil d’administration du Fonds d’investissement étudiant et auxiliaire de recherche.Samuel Gaudreau détient un baccalauréat en administration des affaires en gestion urbaine et immobilière ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.