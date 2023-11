Merejoint Beauvais Truchon à titre d’avocate à Québec, après avoir effectué son stage au sein du cabinet. Le bureau a tenu à la féliciter sur LinkedIn , et a publié une photo de l’avocate récemment assermentée aux côtés de Me, qui s’est jointe pour sa part au cabinet en 2017 et qui exerce en litige civil.Me Trottier est diplômée de l’Université Laval.Rappelons que Beauvais Truchon se présente comme « un cabinet de droit, ‘made in’ Québec, au service des besoins légaux de ses clients depuis plus de 50 ans », fort d’une quarantaine d’avocats rejoignant tous les aspects juridiques des affaires de leurs clients.