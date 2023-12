Daisy Rubio. Source: LinkedIn

est désormais Analyste affaires juridiques/Parajuriste chez Hydro-Québec, où elle travaillait comme adjointe juridique depuis novembre 2020.Sur LinkedIn, elle se dit « plus que privilégiée et reconnaissante d'obtenir ce nouveau défi ». « Je me compte chanceuse de pouvoir travailler avec des collègues compétents, mais surtout de continuer à évoluer auprès de ceux-ci, une équipe extraordinaire avec laquelle je collabore depuis maintenant trois ans », poursuit-elle.Elle a déjà travaillé comme adjointe juridique puis parajuriste chez LCM Avocats à Montréal, où elle est restée près de six ans et demi. Elle a aussi travaillé plus de quatre ans comme adjointe juridique chez Ménard Martin Avocats. Elle a étudié en Techniques Juridiques au Collège Ahuntsic.